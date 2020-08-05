白官官員：將審查中國App 不清楚國庫如何從TikTok交易案獲取金錢

白宮發言人 Kayleigh McEnanyy 週二 (4 日) 表示，美國政府將在未來幾天，針對廣受歡迎的短片應用程式 TikTok 和其他中國 App 採取行動，但她未透露其他細節。

白宮表示，美國鼓勵中國履行貿易協議，但川普目前的重點鎖定在 TikTok。

川普週一表示，他並不在乎是微軟還是其他別的企業收購 TikTok，但買家必須是一家大的、安全的，「非常非常美國」的企業。他還明確說，在這筆交易中，政府應取得一筆大的款項，因為「是我們讓這筆交易發生的」。

白宮週二對此事的立場並不明確。白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 週二受訪時稱，對此事並沒有具體的計畫，他不知道這是否是「關鍵的」規定，也「不確定這是否是個要遵守的特殊理念」。

他說：「這可能是總統在想，因為財政部必須在這方面做很多工作，所以有許多的選項，我不確定這是一個最終能實現的具體想法。」

McEnany 也沒有​​給出其他細節，她表示不想早於川普之前回應此事，她也拒絕回答美國政府是否能合法在這一交易中取得資金。

微軟對外證實正與字節跳動談判，收購其美國、加拿大、澳洲及紐西蘭的業務，並已通知美國外國投資委員會 (CFIUS)，CFIUS 會審查此一交易的合法性，川普要求必須在 9 月 15 日之前談定，否則將禁用 TikTok。

目前並不清楚微軟與字節跳動談判的進展，特別是雙方對估值的看法。據媒體報導，TikTok 的美國投資者近期為公司定出 500 億美元的估值。

字節跳動創辦人張一鳴週二再致信員工，表示強制 TikTok 美國業務出售給美國公司雖然不合理，但仍然是在法律的程序裡，作為企業，別無選擇必須遵守法律，即使這不是對手真正的目的，川普真正目的是希望全面的封禁以及更多。