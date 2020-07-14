IMF：油價下跌+疫情 中東、中亞經濟不樂觀

國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，受到油價下跌和新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的雙重打擊，中東和中亞地區經濟受挫程度慘於預期，因而下調了今年對中東和中亞地區的經濟成長預期。

IMF 預期，中東和中亞地區今年的國內生產總值 (GDP) 將下跌 4.7%，較 4 月份預估的再低 2 個百分點，IMF 指出，疫情對旅遊和貿易等產業造成嚴重衝擊，而低油價和石油減產也使得該地區石油出口國的財政緊張，並影響了匯款。

「受到這些因素影響，2020 年上半年經濟活動的受到的衝擊超出預期，而且隨著全球復甦疲弱，該地區的復甦也將比原先預測的更為緩慢。」IMF 說道。

IMF 也指出，僅在今年三月份，該地區資本外流估計在 60 億至 80 億美元之間，此外，疫情持續時間的不確定性可能使該地區面臨進一步的市場動盪。

另一方面，不平等加劇和失業率上升也可能引發社會動盪和政治動盪，而外籍工人持續減少也可能會阻礙該地區的復甦，外籍工人通常作為石油輸出國的主要勞動力。

IMF 表示，決定下修該地區總體經濟成長，是由於中東、北非、巴基斯坦和阿富汗地區等石油出口國活動低迷，今年的石油出口營收預計將較 2019 年減少超過 2700 億美元。

該機構估計，海灣地區的產油國今年的實際 GDP 將下跌 7.1%，低於 4 月份預測的下跌近 3%，不過略好於 IMF 在 6 月底所預測的 7.6% 收縮。