黃金突破2000美元指日可待！股票、基金、ETF建議買進清單

股神巴菲特不認同黃金，他認為黃金沒有作用，「你只能盯著它看」，然而，黃金這一年來的漲勢令人無法忽視，除了購買黃金，還有其他操作方法嗎？

黃金價格漲勢兇猛，不久前突破 2011 年的高點，一路飆升至 1985 美元，過去一週上漲 4.7%，7 月漲幅 10.3%，這樣的漲幅反映美元疲軟、全球超低利率環境，以及 SPDR Gold Shares (GLD-US) 這一類黃金 ETF 的創紀錄需求，今年迄今黃金上漲 30%，成為 最強大的主要資產類別之一。

然而，美國利率經通貨膨脹調整後為負值，且美政府背負巨額赤字，在這樣的情況下，黃金和黃金礦業股的上漲空間可能更大。

與美元或其他紙幣不同，黃金一大吸引力就在於很難量產，每年新開採的金屬量增加不到 2%，目前全球僅約 60 億盎司上下。

Van Eck 國際投資者黃金基金 (INIVX-US) 管理者 Joe Foster 表示，「黃金處於長期牛市，而且還有很長一段路。黃金遲早會突破每盎司 2000 美元，接著邁向更高的水準。」

黃金 ETF、礦業股 ETF

現在有許多操作黃金的方法，其中包括投資 ETF，例如 SPDR Gold Shares 和收費較低的 iShares Gold Trust (IAU-US)，還有礦業股 ETF，例如 VanEck Vectors 黃金礦業 ETF (GDX-US)，以及投機性較強的 VanEck Vectors Junior 黃金礦業 ETF (GDXJ-US)。

Newmont (NEM-US) 和 Barrick Gold (GOLD-US) 都是頂級的黃金礦業公司，其市值均在 500 億美元以上，在數大洲擁有礦區、紮實的資產負債表、強大的管理和充足的自由現金流，且每盎司全部生產成本約莫 1000 美元。

Foster 認為黃金是一種可替代美元的金融資產。ICE 美元指數 7 月大降 4%。

高盛大宗商品分析師 effrey Currie 報告提到，「我們長期以來一直認為，在萬不得已的時候，黃金可以作為一種貨幣，尤其是當前的貨幣環境，各國法定貨幣都在貶值，且將實際利率推向史上低點。」

高盛將其 12 個月的黃金目標價上修至每盎司 2300 美元，並對美元作為世界儲備貨幣的持久性發出警告。

黃金不孳息，但在通膨調整後的利率很低或甚至負值的時候 (就是現在)，黃金的優勢就浮現了。長期以來，黃金是一種投資組合多元化的工具，就算許多投資者並不願在組合中擺入黃金，根據瑞銀去年對家庭辦公室調查發現，黃金和貴金屬的平均曝險僅 3%。

商業周刊《巴倫》向來看漲黃金，在 2018 年黃金價位僅 1200 美元時就追蹤報導過。

今年以來，ETF 的需求一直是黃金的大推手，根據《彭博》計算，上週末黃金 ETF 的總持有量接近 1.08 億盎司，7 月份增長 4%，且與 2019 年底約 8300 萬盎司的水準相比，迄今增加 30%。SPDR Gold Shares ETF 近期持有量也達 4000 萬盎司。

礦業股為黃金價格提供槓桿作用，所以在牛市中，獲利上升速度比金屬還快。Newmont 估計，以黃金每盎司 1200 美元、自由現金流 10 億美元為基礎，黃金每上漲 100 美元，其年度自由現金流就增加 4 億美元。這意味按當前價格計算，年度自由現金流量約為 40 億美元，即 7％的自由現金流量收益率。以現在的價格計算，Newmont 和 Barrick 的獲利都非常高。

但這兩家這 10 年的產量卻幾乎沒有變化，Newmont 每年產量約 600 萬盎司，Barrick 則約 500 萬盎司。Foster 說，「所以你不會為了成長而買進 Newmont 和 Barrick，你買進他們是為了控制成本、擴大利潤且大幅增加其股息。」

Newmon 目前的股價為 69 美元，收益率為 1.5％；Barrick 股價為 29 美元、收益率 1％。

投資者可能不願湧入黃金或礦業股，但在利率持續低迷的世界中，這個產業的獲利似乎將會擴大。