〈貴金屬盤後〉美元、公債殖利率回落 黃金史上首度收盤突破2000美元

週二 (4 日) 交易，黃金期貨價格尾盤獲得動力，收盤刷新新紀錄，係因公債殖利率下滑且美元近期反彈上漲的趨勢有些回落，讓黃金得以成功叩關 2000 美元。

全球各國挹注大量資金入經濟體以對抗 COVID-19 疫情帶來的衝擊，從而推升金價，投資者押注，隨著美元貶值以及許多國家地區維持 0% 左右的利率，黃金價格還會持續上漲。

美銀全球研究部門分析師預期，未來 18 個月黃金價格還會再上漲 50% 至約莫每盎司 3000 美元，同時其他貴金屬也受益於 COVID-19 環境。

金屬策略師 Michael Widmer 在 3 日的研究報告中指出，「黃金價格要到每盎司 2500 美元的話，10 年期公債殖利率要到什麼水準，這組合就像美元指數在 90 的時候，實際利率為 -2。」他引用了他與商品研究分析師 Francisco Blanch 在 7 月 30 日給客戶的話。

「美元指數在 85，然後實際利率在 -1.75 的時候就會讓金價上衝到 2500 美元，或者美元指數在 80、實際利率在 -1.5 的時候也會讓金價到 2500 美元。」Widmer 說。

週二交易，美元指數上升不到 0.1% 至 93.387，早盤美元稍微走強，但隨後放緩，給了美元計價的貴金屬一些助力。同時，10 年期公債殖利率下降 4.4 個基點，守在約莫 0.52% 的水準。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 34.70 美元或 1.7%，收每盎司 2021 美元。

大宗商品專家、ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，由於美國會正討論新冠病毒相關的進一步財政方案，投資者在關注 Fed 是否示意貨幣刺激的新訊號，因這可能是黃金下一階段的催化劑。

「很明顯，2000 美元是價格上很強大的阻力水準，有很大量的交易被放在那，任何有關 Fed 新貨幣刺激方案的消息都可以刺激黃金向上突破 2000 美元的阻力水準。」

9 月交割的白銀期貨價格上漲 1.61 美元或 6.6%，收每盎司 26.028 美元。

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