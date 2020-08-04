就怕美中爆發軍事衝突 新加坡對沖基金增持現金

全球對 Covid-19 疫情的奮戰目前看來仍未停歇，新加坡一家對沖基金畢盛資產管理 (APS Asset Management) 卻已在美中緊張關係升級之際，預先為美中爆發軍事衝突做好準備，在 11 月美國總統大選前積極增加手中現金及防禦型持股。

《彭博》報導，畢盛資產管理創辦人兼投資總監王國輝 (Kok Hoi Wong) 指出，儘管 Covid-19 大流行肆虐全球經濟，標普 500 指數今年仍小幅上漲，但投資人可能低估了美中之間的緊張關係。

王國輝說，最近美中互關總領事館只是美中衝突升級的開始，美國大選活動期間的政治作秀可能會隨著美軍在南海引發摩擦，而使得美中衝突達到最高點。

王國輝認為，美中如果發生某種形式的軍事衝突，應該不會是全面戰爭，而是一場孤立的小規模衝突，但市場將陷入恐慌和崩潰，所以不建議過於樂觀或激進地配置投資組合。

不過，王國輝認為，美中爆發軍事衝突是「可能」發生，而非「很有可能」發生，所以畢盛資產管理仍然持有一些「一旦軍事衝突爆發有可能暴跌」的股票。

王國輝長期以來認為，美中之間的衝突並不僅僅基於貿易逆差，更是基於「修昔底德陷阱」，像中國這樣的新超級大國崛起，正威脅著美國的統治力並導致衝突。

他並認為，如果中國的 GDP(國內生產總值) 能夠追上美國，預估可能在 2025 年至 2029 年實現，或許美國對中國的戰略可能會從遏制轉向共存。

王國輝管理的 4 億美元 APS 中國 A 股基金今年上漲 29％，幾乎是滬深 300 指數漲幅的兩倍。