金價期貨漲破2000美元 外銀示警漲多拉回風險蠢動

黃金價格銳不可擋，黃金期貨價格日前飆破 2000 美元、現貨也衝上 1988 美元，雙雙創下歷史新高，法盛投資認為，金價在市場低利率下仍具吸引力，短線欲跌不易，但瑞銀示警，金價在攻上 2000 美元後恐將回落，預期明年中金價約落在 1900 美元。

法盛投資指出，過去黃金因無法孳息投資吸引力相對有限，但隨著市場利率探底，連帶拖累固定收益的名目利率節節下滑，讓資金改抱黃金，尤其在實質利率轉負的情況下，進而推升金價持續上漲。

法盛投資進一步指出，被視為資金避風港的固定收益資產發行量持續增加中，在通膨持續攀升情況下，讓投資者積極尋求保值工具，而具備短期保值功能的黃金在資金追捧下，推升價格水漲船高。

另外，在新冠肺炎疫情、美國年底大選、實際利率轉負以及美國大舉量化寬鬆等因素催化下，拖累美元持續走貶並進一步推升黃金價格持續走揚，

法盛投資分析，從投資組合角度來看，隨著名目債券殖利率走跌，讓固定收益資產抵消股票風險的功能也不斷削弱，尤其在美國公債逼近零利率下限，債券殖利率要在股票波動時大幅反彈的能力也面臨更大挑戰。

但要注意的是，黃金的買家基礎與固定收益的買家不同，其中黃金仍有較多的投機性投資者基礎，將黃金視為商品和租賃部位，而非長期投資標的，與主權固定收益等競爭性資產相比，可能使黃金可能出現更高的波動性。