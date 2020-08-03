股市反彈勞動基金績效回升 上半年虧損降至1498億元

全球股市持續反彈，勞動基金投資績效也逐步回升，勞動基金運用局今 (3) 日公布最新投資收益，上半年整體勞動基金評價後虧損收斂至 1498.4 億元，收益率負 3.52%。

以前 6 月虧損扣除前 5 月來看，勞動基金 6 月單月賺回 748 億元，促使上半年虧損收斂，隨著 7 月台股走勢強勁，市場推估虧損可望持續收斂。

新冠肺炎疫情重挫全球股債市場，進而衝擊勞動基金投資績效表現，截至 6 月底止整體收益仍持續虧損，所幸在全球央行積極量化寬鬆下，虧損缺口從 5 月的 2246.7 億元縮小至 1498.4 億元。

其中，攸關勞工退休金的新舊勞退基金，上半年收益數分別為 - 3.72%、-4.44%，勞工保險基金收益率 - 2.64%；就保基金、職災保護專款與積欠工資墊償基金收益率則為正收益，收益率分別為 0.48%、0.43% 及 0.59%。

在基金規模部分，截至 6 月底止整體勞動基金規模共 4.36 兆元，其中新制勞退基金規模為 2.53 兆元，舊制勞退基金規模共 9338 億元，勞保基金規模共 7359 億元；另外，就保基金規模 1366 億元，職災保護專款規模 108 億元，積欠工資墊償基金規模 133 億元。

展望後市，勞動基金運用局指出，國內出口雖有遠距商機與 5G 通訊、高效能運算、人工智慧等新興運用崛起等支撐，加上半導體領導廠商高階製程優勢，與產能回台之趨勢延續，預料將有利適度挹注出口表現，但因國際疫情威脅尚未解除，美中緊張關係等不確定性影響，恐讓我下半年出口持續承壓。

勞動基金運用局表示，儘管目前各國逐步重啟經濟活動並力推刺激經濟方案，可支撐著金融市場，但未來仍需視全球疫情持續的時間與其對經濟影響的規模、疫苗藥物研發進度及美中緊張關係能否趨緩等因素發展。