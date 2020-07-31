〈台股盤後〉台積電續休兵 尾盤爆大量下殺 12700點得而復失

美股周四漲跌互見，由於台積電持續面臨修正壓力，台股今 (31) 日早盤一度下跌逾 87 點，在聯發科、鴻海力守紅盤之下，指數三度紅翻黑，走勢震盪，尾盤前拉高後，最後一盤爆大量快速下殺，終場下跌 58.12 點，收在 12664.8 點，力守 5 日線，但 12700 點關卡得而復失，成交量 2078.36 億元，周線連 7 紅。

台股上市族群中，資服、電子零組件、光電、電纜、觀光、運輸、玻璃、網通、其他、電子設備、油燃、其他電子、生醫、化生醫、化工、營建指數收紅，其餘均收黑，表現最強勢為資服族群、漲幅 1.22%，表現最弱勢為電通族群、跌幅超過 2%。

雖然大盤震盪走弱，但中小型股維持相對強勢，櫃買指數開高走高，終場上漲 1.48 點，收在 163.21 點，成交量約 501 億元。上櫃族群方面，僅光電、遊戲、化工指數收黑，其餘均收紅，其中又以其他電子指數表現最強勢、漲幅 1.89%，電通指數漲幅也達 1.79%。

電子權值股方面，台積電連 3 日遭外資調節，股價持續回檔修正，開低走低，下跌 1.95%，收在 425.5 元，跌破 5 日線；股王大立光在平盤附近震盪，終場以平盤作收；鴻海受惠蘋果 iPhone SE 銷售亮眼帶動，股價走揚，小漲 0.51%，收在 78.4 元，站回 5 日線；聯發科表現續強，早盤開低後，盤中黑翻紅，上漲 2.63%，收在 701 元，突破 5 日線。

IC 設計族群持續成為盤面焦點，旺玖、譜瑞 - KY 亮燈漲停，矽創、義隆、鑫創、聯詠、茂達、原相、聚積漲幅均超過 3%。

生技族群延續轉強格局，合一在新藥解盲利多激勵下，再上攻漲停，杏國、中天同步亮燈，合世直逼漲停價位，杏輝也大漲逾 7%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股科技股維持強勢，蘋果跟亞馬遜財報優於預期，而台股雖開低，下檔還是有明顯支撐，目前大盤正乖離偏高，指數維持高檔震盪整理格局，中小型股則維持相對強勢，第 3 季將以基本面行情為主，後續待籌碼面整理後，電子權值股仍有機會轉強。