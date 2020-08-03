外資連6買元大台灣50反1、面板雙虎 續調節金融股

台股今 (3) 日開低走低，跌破 12600 點關卡，終場以 12513.03 點作收，下跌 151.77 點或 1.19%，三大法人合賣 307.92 億元，其中外資連 6 買反向 ETF 元大台灣 50 反 1 及面板雙虎，持續調節金融股與大同，並再賣大同 4.4 萬張，累計 10 日賣超金額超過 12 億元。

三大法人今日賣超台股 307.92 億元，外資大賣 304.02 億元、投信小買 2.8 億元、自營商則賣超 6.68 億元；期貨方面，外資減碼多單 3219 口，多單未平倉口數降至 24623 口。

觀察外資買超標的，持續佈局反向 ETF 元大台灣 50 反 1，買 3.7 萬張，連 6 日買超逾 46 萬張、累計金額逼近 40 億元；外資也再加碼面板雙虎，群創、友達分別買超逾 2.4 萬張及 1.3 萬張；另外買超聯電 2.4 萬張、TPK-KY 9530 張、如興 5761 張、中石化 4733 張。

外資賣超標的持續鎖定大同，賣超 4.4 萬張、累計 10 日賣超逾 8 萬張，並持續調節金融股，包括新光金、兆豐金、第一金、開發金及元大金，均賣超逾萬張；電子股則有鴻海 2.8 萬張、日月光投控 2.1 萬張、台積電 1.8 萬張。

投信買超前 10 名，分別為聯電、緯創、TPK-KY、同致、晶技、佳世達、宣德、台泥、瑞儀及健鼎；賣超超前 10 名，分別為金像電、穩懋、英業達、泰鼎 - KY、欣興、聯茂、鈺齊 - KY、奇鋐、元太及臻鼎 - KY。

法人表示，台股雖然跌破 5、10 日線，下檔仍有季線支撐，指數持續處於高檔震盪整理格局，中小型股相對強勢，不過國內外熱錢湧入股市，新冠疫情發展都將影響後續行情走向。