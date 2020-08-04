〈台股盤中〉電子權值股強攻 大盤漲逾百點、收復5日線

微軟、蘋果領軍下，美股收高，其中那斯達克指數再寫新高紀錄，台股今 (4) 日隨勢強彈，盤面焦點以電子權值股最帶勁，拉抬加權指數最高上漲超過 140 點、反彈至 12657.4 點，不僅重回 5 日線上，更逼近昨日高點、幾乎收復昨日失土。

權值股中以聯電最搶眼，受惠外資看好聯電 28 奈米動能優於預期，因此喊高目標價升至 32 元，聯電股價今天持續飆高，最高衝至 25.8 元，達 2004 年 6 月以來、16 年新高。其餘電子權值股中，聯發科漲近 4%，台積電一度漲逾 2%，鴻海、大立光也穩步紅盤。

IC 設計股更扮演向上攻堅的人氣指標，系微、力旺一度觸及漲停板，威盛也狂飆超過 7%，聯陽、新唐、創意、鑫創等都是買盤匯集重心。

ABF 載板需求爆發，讓 ABF 三雄強攻表態，南電亮燈漲停，欣興、景碩都大漲超過 6%，帶動 PCB 族群也跟進滿面紅，台表科、耀華、敬鵬、楠梓電、華通都表現搶眼。

整體來說，台股雖然昨天遭外資倒貨 304 億元，加上新台幣升值腳步並未止歇，顯示外資應只是逢高換手操作，而非匯出撤離，台股今天跟隨美股彈升，突破指數區間重返 12600 點之上，今天尾盤持續觀察是否站穩 5 日線，預期台股短線將維持高檔震盪格局。