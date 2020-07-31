台股尾盤急挫驚守5日線 三大法人賣超87.9億元 外資連4賣

台股今 (31) 日震盪走跌，權王台積電休兵，由鴻海及聯發科扮演撐盤要角，中小型股也獲得資金青睞，但終場前賣壓出籠，指數跌幅擴大，摜破 12700 關卡，下跌 58 點收在 12664 點，但驚險守住 5 日線，成交值維持在 2000 億元之上，三大法人合計賣超 87.97 億元，其中，外資已連 4 賣。

加權指數終場下跌 58.12 點，收在 12664 點，周線連 7 紅，累計單月上漲 1043.56 點。觀察籌碼面，外資連 4 賣，共賣超 89.11 億元；投信持續買超 2.42 億元；自營商賣超 1.31 億元，呈現連 7 賣。三大法人今日合計賣超 87.97 億元。

台積電面臨修正壓力，今日開低走低，終場下跌近 2%，收 425.5 元；鴻海接棒撐盤，股價小紅作收；大立光股價止跌回穩收平盤。其他權值股方面，國巨、台達電漲近 2%，聯電、華碩、日月光投控、中華電、台塑化皆在盤面上表現。

IC 設計股正值法說旺季，仍為盤面多頭指標，聯發科強勢翻紅，站上 700 元大關；譜瑞 - KY 第 2 季獲利創高，全年拚賺 3 個股本，今日股價攻上漲停 1275 元，並超越信驊登台股第 4 高價股；聯詠也受惠 LDDI 價格增溫，一度大漲近 9%，終場漲幅收斂至 3.7%；瑞昱下周法說將登場，股價同步上揚逾 2%。

資金面回歸第 2 季財報績優股，TPK-KY 宸鴻 Q2 純益年增 4.7 倍，整體營運回溫，帶動今日股價亮燈漲停。昨日宣布二代接班的光寶科，股價也受激勵一度攀上漲停，終場大漲逾 8%，站回季線。面板大廠友達 Q2 稅後虧損縮小，今日股價漲逾 2%，成交量爆出超過 20 萬張。PCB 族群也受買盤青睞，台表科強漲 8%，楠梓電、嘉聯益漲近半根停板，台郡、欣興、健鼎、景碩均表現不俗。

法人指出，台股居高思危，但近日成交量維持 2000 億元之上，呈現震盪盤堅，指數仍有機會再創高，投資人可跟隨八大公股行庫或四大基金腳步，轉進「國家隊力挺股」，除具有基本面優勢，更有籌碼面撐持，攻守皆宜。