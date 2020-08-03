4家壽險業8月宣告利率再減 149張保單降息 最低殺到0.46%

各壽險公司每月 1 日都會公告利變保單宣告利率，8 月十大壽險中僅國泰人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽等 4 家公司再度宣布調降宣告利率，其中，國壽調降 142 張台外幣保單，台幣保單利率殺到只剩 0.46%，為全市場最低；中壽調整 5 張、台灣人壽和三商美邦人壽都各降 1 張，等於整體壽險業 8 月調降 149 張保單。

十大壽險中僅國泰人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽等 4 家公司的保單再降息，其餘包括：富邦人壽、元大人壽、新光人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽都未調整。

而 8 月保單宣告利率殺最兇的為龍頭國泰人壽，台幣、美元、澳幣保單都有調降，其中，台幣保單調整 77 張，調整幅度 0.01-0.15%，調降後宣告利率為 0.46-1.75%。美元保單調整 62 張，降幅 0.05-0.1%，調降後 1.85-3.15%。澳幣保單調整 3 張，降 0.1%，調降後 2.6-3.35%，光是國壽 8 月合計就有 142 張保單降息。

中壽則有 5 張 (4 現售及 1 停售) 電商通路台幣利變年金商品調整，調整幅度為調降 10bps（1bps 為 0.01 百分點），調整後宣告利率落在 2.03-2.15%。

台灣人壽一張停售的新台幣利變保單調降 0.01 個百分點，主要配合條款約定的十年期中央政府公債次級市場殖利率調整，最高利率和上個月相同並未調整，為 2.25%。

三商美邦人壽台幣利變商品維持不變，不過一張現售的美元利變商品調升最多 10 個基本點，調整之後宣告利率最高至 2.95% ，其餘商品則維持不變。