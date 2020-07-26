保單受益人怎麼填 專家破解兩大迷思

民眾投保時填寫「身故保險金受益人」前最好先做足功課，根據保險業者觀察，投保人在填寫受益人時常出現兩大迷思，包括：指定「法定繼承人」但忽略繼承順序，或是要求某一身故保險金受益人放棄保險給付金繼承等。

AIA 友邦人壽以火紅的電視劇「我的婆婆怎麼這麼可愛」為例，劇中就有幾個民眾容易誤解的身故保險金受益人指定問題，包括不清楚「指定受益人」與「未指定受益人」的差別，甚至部分人還認為可以要求放棄保險理賠金等誤解。

AIA 友邦人壽表示，部分民眾投保時會指定身故保險金受益人為「法定繼承人」，以為這樣就萬無一失，但民法對於繼承順序與應繼分的分配比例有相關規定。

以劇中的婆婆為例，當初替兒子投保時，在保單受益人僅填寫「法定繼承人」；而在其兒子婚後，婆婆也沒有變更指定受益人，造成婆婆誤以為媳婦將成為其兒子身故保險金給付之「唯一」受益人。

AIA 友邦人壽解釋，許多民眾對於身故保險金受益人常填寫「法定繼承人」，但其實這樣的作法即等同有指定受益人，當被保險人身故後，保險公司會將身故保險金依照民法繼承編規定，依繼承順序與應繼分來給付保險金。

而劇中的小兒子與媳婦婚後並無小孩，且公公也早已過世，因此，根據民法規定，媳婦與婆婆將各獲得 50% 的身故保險金。

AIA 友邦人壽提醒，指定「法定繼承人」為身故保險金受益人時，將完全依照民法繼承編之規定，可能會產生無法傳愛給要保人或被保險人所期望對象的狀況，因此建議在指定身故保險金受益人時，可清楚指定特定對象、順位或比例，最後再填上「法定繼承人」比較全面。

此外，有些民眾也會要求某一身故保險金受益人放棄保險給付金的繼承，例如劇中婆婆擔憂媳婦可能獨得 1000 萬元的身故保險金，而要求對方簽署放棄這筆理賠金的繼承宣告。

AIA 友邦人壽表示，保險金的受償權與民法繼承權不同，即便法定繼承人同意拋棄繼承，保險公司根據契約給付保險金給指定法定繼承人。

AIA 友邦人壽指出，只有保單的要保人才可以向保險公司提供「變更受益人」的申請，且要保人須於保險事故發生前提出申請，並經被保險人簽章同意，若原本保單指定之受益人過世，保戶也要記得更改保單的身故受益人。