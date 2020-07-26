新台幣走強 買美元保單以多元幣別配置分散風險

今 (2020) 年以來新台幣匯率一路「升升不息」，在亞洲貨幣中表現強勢，創近 2 年新高，壽險業者表示，民眾若有外幣需求時，可趁此時購入；若有保障或資產配置需求，也可檢視自身所需，把握時機以美元利變型保單進行財務規劃，透過多元幣別的配置分散風險，有效達到保障與資產運用效益目標。

壽險業者表示，今年初雖受疫情衝擊，但因國內疫情趨緩，經濟出現復甦跡象，這次央行維持利率不動，保險局年底再調降責任準備金利率的機率降低，利變保單的宣告利率可望止跌，加上近期新台幣是亞幣中最強貨幣，有利於保戶買美元，只要疫情不擴大，下半年美元保單買氣可望回升。

今年以來手上有美元保單的保戶，因為台幣升值的關係，回饋金的收益並沒有因為宣告利率調降而損失太多，反而還有匯兌收益。短期來看，台幣會在 29.5 元上下區間價位震盪，且多頭不死，有利於保戶守住美元資產。

而投保美元保單更是青壯族最愛的退休理財方式，台灣已經進入高齡化、少子化的社會型態，且預期未來這樣狀況會越來越加速嚴重。對於 40-55 歲左右的青壯族來說，在家中是一家之主、經濟支柱，除了對家庭還有高齡父母的責任，在職場上也是能力與經驗兼備的中流砥柱，正是責任最重階段，退休理財更需注意分散風險。

中國人壽建議，青壯族群可透過美元利變型保單建構保障轉移人身風險，且利率變動型壽險中的宣告利率會隨著經濟環境而變動，還有機會領取增值回饋分享金。