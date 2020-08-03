市場錢滿為患 364天期定存單得標利率跌破0.3%創歷史新低

台灣央行今 (3) 日公布 8 月 364 天期定期存單開標結果，得標利率跌破 0.3%，僅剩 0.288%，較上月下滑 0.015 個百分點，續創歷史新低，顯示市場開始出現「錢滿為患」，金融機構急尋資金去化管道，不惜壓低利率來搶標。

央行每月固定標售一期 364 天期定存單，金額為 1700 億元，由於市場資金充沛，金融機構紛紛進場搶標，本期吸引 3684.9 億元資金投標，投標倍數高達 2.17 倍，得標比率為 46.13%，利率也下滑至 0.288%，再創新低紀錄。

央行今年 3 月為因應疫情衝擊降息 1 碼後，重貼現率維持在歷史低點 1.125%，截至 7 月底止，定期存單未到期餘額已高達 8 兆 1113.6 億元，顯示市場資金氾濫，金融機構急尋資金去化管道，搶標意願強烈，導致定存單標售利率不斷探底。

至於央行每日發行的定存單 7 天期利率為 0.11%、28 天期利率為 0.34%。

新台幣兌美元匯率今日早盤一度強彈 2.01 角，達 29.301 元的價位，但隨著外資賣超台股逾 300 億元，大舉敲進美元，導致股匯同步走弱，新台幣升幅逐漸收斂，央行於尾盤時照例進場調節，終場收在最低價 29.531 元。