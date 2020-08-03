熱錢、央行矛盾大對決 新台幣最高強升2角至29.301元

新台幣兌美元匯率今 (3) 日開盤貶值 0.8 分開出，不過，熱錢不收手，讓新台幣快速由貶轉升，最高一度強升 2.01 角，來到 29.301 元。匯銀人士表示，8 月依舊為股利發放高峰期，且外資匯出空間有限，新台幣仍將維持熱錢與央行對抗的緩升格局。

新台幣 6 月以來勢如破竹，7 月再度升值 1.58 角或 0.54%，已較 6 月飆升 1.2% 略見緩和，上周最高衝破 29.3 元關卡寫下 2018 年 4 月以來新高價，讓央行近期一天都要出手兩次調節，午盤、尾盤接力守住 29.5 元防線不放手，不過美國總統川普上週拋出延後大選的震撼彈，使得原本醞釀反彈的美元再度熄火，也讓熱錢多頭不死，台幣實質匯價已經從 29.3 字頭進入數度叩關 29.2 元價位的挑戰賽。

匯銀人士表示，新台幣盤面目前來到 29.3 元價位高檔盤旋，近來儘管外資賣超台股，但匯出力道並沒有明顯加大，代表在台股領到的龐大現金股利大多數仍留下來等機會進場，出去的比重不高，且 8 月依舊是股利發放高峰，而外資累計今年至今仍賣超 5000 多億元，因此預期外資再匯出空間有限，新台幣升值動能仍在。

新台幣匯率上週五收在 29.502 元兌 1 美元，今天以 29.51 元兌 1 美元開出、貶值 0.8 分，不過因資金流入力道仍明顯高於匯出實質需求，新台幣快速由貶轉升，最高一度強升 2.01 角，來到 29.301 元，截至午盤以前都仍維持升值超過 1.5 角上下震盪，但以央行近期積極穩定匯率的態勢來看，不排除午盤再度出手作價。