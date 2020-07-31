新台幣強勢換匯好時機 銀行推美元優利存款吸金

新台幣強升讓換匯成本也變得便宜，銀行趁勢推出短天期美元優利存款，鼓勵客戶用新台幣存款換匯存美元，以華銀為例，新推出的美元優存，用新台幣存款結購美元，單筆存滿 1 萬美元，可享 6 個月期、年息 0.6% 優惠，優於牌告利率。

華銀近期推出的美元優利定存，限定存戶須從華銀新台幣存款結購美元，或是從其他銀行匯入的美元資金，個人戶單筆存滿 1 萬美元、企業戶單筆存滿 5 萬美元，即可享有 6 個月期、年息 0.6%，利率優於牌告利率 0.35%。

另外，開立 SnY 數位外幣存款帳戶，美元 3000 元以下、澳幣 3000 元以下或人民幣 20000 元以下，都可以該幣別 6 個月期的定存牌告利率優惠計息，讓小資族在享有定存高利的同時，也能有活儲的靈活運用空間。

土地銀行宣布，即日起到 8 月 31 日止，存戶只要透過網銀結匯美元，即可享牌告減碼 3.5 分優惠匯率；透過網路銀行辦理定存，美元定期牌告利率可依各相當天期，享有全年加碼 0.02% 優惠。

土銀表示，近期美元匯率處於相對低點，有購買期繳型外幣保單、購買海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶多採分批結匯方式以降低風險，透過網銀辦理定存，可享美元定期牌告利率依各相當天期全年加碼 0.02% 之優惠。