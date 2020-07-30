〈央行理監事會記錄〉新台幣升勢壯榮登亞洲最強貨幣 央行理事提三大理由

在全球熱錢流竄下，推升新台幣強勢升值榮登亞洲最強貨幣，中央銀行今 (30) 日公布第 2 季理監事會議事錄摘要，理事們認為新台幣升值主要有三大因素，包括：台灣實質基本面佳、外資進場買股，以及國人在國際政經動盪時將資金匯回，進而帶動新台幣升值。

全球央行大舉量化寬鬆，國際熱錢湧入激勵新台幣強勢升值，新台幣兌美元匯價盤中一度朝 29.2 元靠攏。根據央行最新公布的理監事會議記錄，會中多位理事一致認為，新台幣升值主要是反映我經濟實質基本面不錯，加上外資買股、國人資金匯回兩個短線因素，是新台幣大幅升值的關鍵。

有位理事表示，觀察新台幣自 5 月底以來，新台幣升值幅度便開始擴大，6 月更延續強升趨勢，主因在於外資在今年初匯出後，近期再度回頭擁抱台股，大量資金匯回所致。

該名理事還說，從過去經驗來看，只要碰上國際經濟金融動盪不穩定時期，國人大多會將資金匯回台灣，在外資、海外資金匯回雙管齊下，進而推升新台幣升勢。

不過另有一名理事則提醒，未來如果新台幣繼續升值，恐將衝擊以出口為導向的中小企業，呼籲央行應事先擬定因應對策；另位理事也認為，新台幣升值較為強勁，須留意此恐對部分出口型企業造成壓力。

由於央行第 2 季理監事會決議不降息，有位理事對此表示，在央行不降息的情況下，應留意新台幣匯率對出口廠商予產業的影響。

另一名理事則說，相較其他出口競爭國匯率，新台幣今年以來表現較為強勢，這是應該是央行唯一可能降息的理由，但考量下半年國內經濟審慎樂觀，目前暫時沒有降息的必要，因此維持政策利率不變是目前較妥當的作法。