NCC新任主委陳耀祥正式上任 推動三大修法方向

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (3) 日舉行新任主委陳耀祥布達儀式，陳耀祥提出「政策延續、前瞻創新」目標，未來將推動 OTT TV、數位通訊傳播及廣電三法等三大立法、修法工作，持續強化數位政策。

OTT TV 專法方面，陳耀祥指出，因應新媒體崛起，各界都很關注《網際網路視聽服務管理法》(OTT TV 專法)，NCC 已在今年 7 月 15 日通過該法草案，未來也將持續推動並完成三讀立法，期盼為 OTT TV 注入發展契機與動能。

隨著網路發展也面臨假訊息威脅，陳耀祥說，NCC 訂定《數位通訊傳播法》，以數位匯流為基礎，優化既有政策及規範，導入網際網路治理、創新應用的理念，確實回應時代的需要。

陳耀祥表示，未來挑戰還包括有線電視頻道上下架、分組付費與各種壟斷等問題，也希望未來廣電三法修法過程中，強化評鑑換照，完成分組付費配套措施，防止媒體壟斷，確保言論自由。

至於 5G 發展，陳耀祥則指出，隨 5G 時代來臨，去年開始 5G 釋照總標金達 1421.91 億元，充實國庫，台灣電信業者在今年 6 月 30 日後陸續開台，開啟 5G 時代新紀元，未來行政院會有非常多 5G 發展政策，包括強化前瞻基礎建設計劃、積極加強 5G 公共建設、縮小偏鄉數位落差及推動數位公益服務等，讓台灣成為全球數位經濟的關鍵力量。