〈央行理監事會記錄〉四大理由支撐 央行全體理事同意Q2暫停降息

中央銀行第 2 季理監事會議拍板不降息，央行今 (30) 日公布理監會議事錄揭露不降息的原因，理事們一致認為，國內經濟相對穩定，市場流動性充裕，加上利率已偏低，以及長期低利率恐對房市與金融有不良影響，基於前述四個理由，在國際疫情仍然嚴峻的情況下，主張不該再降息，以保留政策操作空間。

因應新冠肺炎疫情擴散，央行理監事會議今年第 1 季大舉降息 1 碼，6 月理監事會議則決議停止降息，重貼現率維持 1.125% 不變。央行今天出爐的理監事會議紀錄顯示，全體理事一致認為，目前全球景氣不確定性仍高，台灣經濟情勢相對穩定，市場流動性充裕，建議應保留政策工具因應，建議不宜降息。

有名理事指出，降息雖可減少國庫支出，但目前國內經濟情況仍相對平穩，考量國際不確定變數仍多，應該保留未來政策工具操作的空間，建議維持政策利率不變為宜。

一名理事也說，在未來經濟前景不明的情況下，建議應該預留政策操作的空間，加上目前國內利率長期維持低點，可能影響房市與金融穩定，主張應維持政策利率不變。

另一位理事則說，政府推出的振興三倍券可望挹注經濟成長，在國內資金仍然寬鬆的情況下，降息宣示意義大於實質意義，並增加金融業經營壓力，在國際第二波疫情仍不確定的情況下，建議應保留政策操作空間。

有位理事則表示，疫情對電子產業以外的其他製造業、小型零售業及航空業等影響較大，央行應密切關注中小企業融通機制導入受創較深產業的情況，何況長期低利率將對市場產生不良影響，對於利率工具使用必須更加謹慎，並多加考量其他政策工具。