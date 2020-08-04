菲國返台再添1例新冠肺炎確診 「地塞米松」治療重症確定納指引

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國內今 (4) 日再添 1 例新冠肺炎境外移入個案，為 1 名 50 多歲婦人，獨自從菲律賓返台。此外，由於我國「瑞德西韋」搶藥失利，專家小組會議今日確定把替代用藥「地塞米松」納入治療指引。

根據統計，台灣目前累計 476 例確診，分別為 384 例境外移入、55 例本土病例、36 例敦睦艦隊及 1 例待釐清。

台灣搶購首波瑞德西韋落空，莊人祥表示，地塞米松確定納入治療指引當中，據國際臨床試驗發現，有使用呼吸器病患，可降低逾 30% 的死亡率，另外有供氧的病患，也能降低 18% 的死亡率，現在也發現對新冠肺炎感染嚴重的病患具有顯著療效，不過，並不適用於輕症。

比利時籍離岸風電工程師染疫引發全台擔憂，邊境普篩議題再掀論戰，莊人祥公布菲律賓入境者普篩成果，國內在 7 月 26 日至 8 月 2 日共針對 183 名自菲返台的旅客在機場採檢，其中 20 人有症狀，7 人陽性、13 人陰性，但個案 471 機場採檢為陰性，之後到醫院採檢第 2 次才驗出陽性，顯示普篩仍漏了 1 個人。

莊人祥進一步指出，無症狀者有 163 位，2 人檢出陽性，其中 1 位是確診者的配偶 (案 466)，另 1 位則是個案 475，入境時沒症狀，第 2 天開始發燒，採檢結果出爐是陽性，儘管沒有普篩，後續有症狀仍會採檢。

莊人祥強調，根據國際文獻證實，只要發病 10 天後就不具傳染力，我國實施居家檢疫 14 天，再加上隔離檢疫結束後自主健康管理，長達 21 天，是最佳手段，全面普篩反而不見得能對邊境防疫起到作用。