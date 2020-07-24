解封後強彈 英國7月服務業、製造業PMI增速雙創5年最快

IHS Markit 週五 (24 日) 公布英國 7 月採購經理人指數 (PMI)，最新數據顯示，隨著疫情封鎖措施逐步放寬，私營部門商業情況已明顯改善，除了服務業重回增長，製造業增速亦有所提升，兩者皆在 7 月創下 5 年以來最快增速。

IHS Markit 7 月英國 PMI 報告：

英國 7 月綜合 PMI 初值報 57.1，高於前值 47.7，增速創 5 年來最快

英國 7 月服務業 PMI 初值報 56.6，高於前值 47.1，增速創 5 年最快

英國 7 月製造業產出指數報 59.8，高於前值 50.7，增速創 2 年多以來最快

英國 7 月製造業 PMI 初值報 53.6，高於前值 50.1，增速創 1 年多以來最快

Markit 英國綜合 PMI 和 GDP (圖：IHS Markit)

製造業部分，受惠於製造業產出增速加快以及新訂單量逐步恢復增長，7 月製造業 PMI 增速較上月提升，但 I 部分仍受到就業人數下滑所拖累。

儘管如此，7 月數據顯示製造業產出增速仍創下 2017 年 11 月以來最快，主要受到產能復甦所帶動。同時，由於供應鏈重新開放 以及從最艱難的停業階段恢復的客戶需求，五個月來首次出現新業務增長。

7 月數據顯示製造業產出增長速度是 2017 年 11 月以來最快，主要歸因於產能的持續復甦，同時在供應鏈重新開放以及客戶需求恢復情況下，新業務創下五個月來首度增長。

Markit 英國製造業和服務業 PMI (圖：IHS Markit)

服務業部分，Markit 調查受訪者表示，商業活動增長主要因自家和客戶業務重啟所帶動，不過對於復甦速度的擔憂以及約聘人員費用大增，為 7 月就業增長帶來壓力。

IIHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，7 月的商業活動表現，有助於提振人們對於英國經濟在第三季的復甦預期，但他警告，經濟衰退看似短暫，疫情所帶來的傷疤卻難以抹滅，要挽回疫情導致的經濟損失，還有很長一段路要走。