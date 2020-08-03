〈美股早盤〉蘋果、微軟領漲 道瓊早盤漲逾100點 那指再衝歷史新高

相較於其他市場，週一 (3 日) 科技股強勢帶動美股走高，其中又以蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 領漲，分別上漲 4.47% 和 2.92%，道瓊早盤漲 123 點，那斯達克指數漲逾 1%，再衝歷史新高。

美國新冠肺炎疫情

儘管，單日病例增幅放緩幫助提振市場信心。根據約翰霍普金斯大學數據統計，截至目前，美國累計確診病例達 466 萬例，雖然單日新增確診仍超過 4.7 萬例，增幅幾乎創下 1 個月以來最低水平。

白宮新紓困案發展

最新一輪的美國紓困法案陷入膠著，美國兩大黨議員在法案上的協商內容處於停滯狀態，主要癥結點在於聯邦政府對失紓困規模的意見，民主黨希望持續進行大規模紓困，然而，共和黨方面則偏好較小規模方案，並計劃尋求將每週額外失業補助將至 200 美元或原薪的 70%。

截至台北時間週一 (3 日)21 時許：

道瓊指數上漲 112.84 點或 0.43%，暫報 26541.16 點

那斯達克上漲 127.0 點或 1.18%，暫報 10872.27 點

標普 500 上漲 13.82 點或 0.42%，暫報 3284.94 點

費半上漲 34.34 點或 1.61%，暫報 2170.75 點

台積電 ADR 下跌 0.85% 至每股 78.22 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.563%

紐約輕原油上漲 0.40% 至每桶 40.43 美元

布蘭特原油下跌 0.02% 至每桶 43.29 美元

黃金下跌 0.16% 至每盎司 1982.70 美元

美元指數上漲 0.58% 至 93.86 點

那斯達克指數週線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 4.47%，至 214.16 美元。

《路透社》報導指出，美國總統川普已同意給予字節跳動 45 天的時間，與微軟進行收購事宜協商，態度較先前軟化，但目前白宮、字節跳動以及微軟三方均未正式回應。

與川普談話後，微軟執行長 Satya Nadella 表示，將持續推動購買 TikTok 美國業務的談判，意味著未來幾週內，微軟必須盡快與字節跳動進行商討，並在今年 9 月 15 日以前完成交易。

馬拉松石油 (MPC-US) 早盤上漲 2.98%，至 39.34 美元。

根據外媒報導，馬拉松石油公司同意以 210 億美元價格，將旗下便利商店 Speedway 售予日本 7-11 母企 7&I 控股 (Seven＆I Holdings Co.)，雙方達成全現金協議，預計最快 2021 年第 1 季完成交易。

據了解，該交易包含約 3900 家便利店，並將把 7-11 在美國和加拿大的零售業務帶往約 1.4 萬個據點。

ADT(ADT-US) 早盤上漲 67.94%，至 14.46 美元。

谷歌母企 Alphabet(GOOGL-US) 宣布，將以 4.5 億美元價格，收購安全管理公司安達泰 (ADT)6.6% 的股權，以吸引更多個人消費者和小型企業，並合作開發 Nest 系列智慧家庭產品。

此外，兩家公司還承諾各投入 1.5 億美元，用於共同行銷、產品開發以及對技術、人力培訓等方面的投資。

每日關鍵經濟數據：

即將於台灣時間 21:45 發布，美國 7 月 Markit 製造業 PMI 數據，市場預期 51.3，前值為 51.3

即將於台灣時間 22:00 發布，美國 7 月 ISM 製造業 PMI 數據，市場預期 53.6，前值為 52.6

華爾街分析：

FXTM 市場策略師 Hussein Sayed 表示：「雖然多數人認為經濟活動低谷已經過去，但隨著美國多州重啟封鎖措施，前進的道路可能坎坷不平，情況可能要等到數據發布後才會反映出來。」

瑞銀資產管理澳洲固定收益部負責人 Anne Anderson 表示：「這段期間我們應該持續追蹤市場，復甦跡象將會浮現，然而，要回到一開始的位置將會是一項真正的挑戰，這會需要持續的貨幣和財政政策支持，這段路還有很長一段要走。」