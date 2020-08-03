財報亮眼 美國科技股領漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國第二季 GDP -32.9% 創下歷年來最差紀錄，美國初領失業救濟金人數連續第二週升高，但在美國科技龍頭股亮眼的財報帶領，以及聯準會重申將動用所有工具支撐經濟下，美國股市上漲 1.7%；

2. 歐元區第二季經濟萎縮 18.5%，其中法國、西班牙萎縮程度超過義大利，歐洲股市下跌 4.1%。

新興市場

1. 中國新公布之工業利潤（11.5%，前期 6.0%）、製造業採購經理人指數（財新 52.8，前期 51.2）持續改善，消費需求面則回升緩慢，中國股市上漲 1.8%；

2. 中印邊境緊張局勢繼續發酵，據悉印度擬增兵 3.5 萬，根據彭博公佈的高頻數據（包含電力需求、失業率、消費者信心等），印度經濟狀況仍處於不佳，印度股市下跌 1.4%。

債券市場

1. 在全球充斥不確定性下，美國政府債券殖利率進一步下探，全球政府債券上漲 0.9%，而美國政府債券上漲 0.4%；

2. 風險性債券在全球股市上揚的帶動下，利差持續收斂，全球高收益、新興市場債券皆上漲 0.9%。

原物料、匯率

1. 黃金價格挑戰 2,000 大關，在市場游資瀰漫、不確定性居高不下，金價單週上漲 3.9%；

2. 美國能源署公布原油庫存較上週減少 1,061.1 萬桶，為今年以來最大降幅，然而 8 月 OPEC + 將降低減產力道，油價小跌 0.3%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/08/03（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/31）

資料來源: Bloomberg，2020/08/03（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/31）

三大市場關鍵事件及分析

1. 2,000 美元不是金價天花板

快速升高的 M1 貨幣供給年增率為此輪金價大漲的關鍵，若聯準會按每月 1,200 億美元幅度購買資產，明年一月底美國 M1 貨幣供給將來到 5.8 兆美元，黃金也上看每盎司 2,300 美元。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2020/7/30。

2. 美元轉弱，但不代表終結

隨著歐洲與新興市場景氣能見度轉佳，資金由美國流出並促使美元轉弱，但從主要國家貨幣基本面來看，美元體質仍最健康。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/7/30。

3. 台股破新高，要跑嗎？

台股在 7/28 一度突破 13,000 點，隨著國內企業投資支出、民眾消費提升內需，台灣體質相較其他國家顯得更為健康，在周邊國家更是股利率冠軍，台股下半年依舊看好。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/30。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/30。

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