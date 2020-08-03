全台無薪假衝破2.7萬人 金屬機電工業攀高峰占比達4分之1

勞動部今 (3) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施人數升至 27085 人，單周遽增近 1900 人，製造業仍為重災區，其中，金屬機電工業再攀高峰，無薪假人數增至 6629 人，占比達 25%，疫情持續衝擊我國傳產貨品出口，預料近月無薪假情況仍將進一步惡化。

根據勞動部統計，截至 7 月底止，實施無薪假事業單位共 1122 家、27085 人，較上周增加 73 家、1877 人，其中，製造業在這波疫情中，首度突破 1.7 萬人，達 17508 人，單周增加 991 人，占整體無薪假人數約 65%。

觀察四大工業的情況，金屬機電工業因持續受國外疫情衝擊，幾乎接不到歐美訂單，無薪假進一步擴大至 6629 人，單周增加 535 人，占整體無薪假人數約 25%；民生工業同步惡化，較上周增加 436 人至 4720 人；資訊電子及化學工業則變動不大。

此外，運輸及倉儲業因邊境尚未開放，營運仍受創，無薪假實施人數從 1138 人攀升至 1595 人；批發及零售業則小幅上升至 4891 人，單周增 113 人。

儘管內需出現報復性反彈，但部分仰賴國際觀光客的飯店旅館、旅行業等業者，營運未見好轉，根據統計，住宿及餐飲業和囊括旅行社的支援服務業，無薪假皆略為增加。

從縣市別來看，無薪假人數最多落在彰化縣 4924 人，主要因製鞋龍頭寶成集團大規模實施無薪假，台中總部也有約 500 人受影響；桃園市則以 4583 人居次，據悉，有大型航空公司持續通報實施，隨著疫情發展，空運依舊無法恢復正軌，無薪假恐將進一步惡化。