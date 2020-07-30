〈台經院看景氣〉6月製造業景氣連亮4顆藍燈 下半年走出衰退轉黃藍燈

台灣經濟研究院今 (30) 日發布 6 月國內整體製造業景氣概況，景氣燈號連亮 4 顆藍燈，儘管全球二次疫情再起，但國內防疫得當，加上台商回台落實、半導體設備投資續強、政府推出紓困振興方案加持，下半年將走出衰退，轉為黃藍燈。

根據台經院模型估算，景氣信號值由 5 月的 10.00 分，微增至 6 月的 10.09 分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈，其中以經營環境面增加 0.22 分增幅最大，售價面減少 0.17 分最多。

台經院表示，由於各國重啟經濟帶動需求走高，國際原油與原物料價格已自低點回升。國內方面，受惠於遠距辦公、5G 科技及高效能運算等需求強勁，帶動台灣電子供應鏈產業，加上股市交易投資熱絡，激勵需求面與經濟環境面指標表現。

不過，各國經濟解封 6 月才剛起步，原物料相關需求仍顯疲弱，加上二次疫情擔憂壓抑經濟與放慢廠商投資步調，因此，國內 6 月製造業實體經濟數據好壞參半，進出口年減幅度擴大，製造業躉售價格續呈負成長，生產與接單表現則延續正成長走勢。

就產業類別來看，電子電機、運輸工具及其他製品業下半年景氣燈號可望亮黃藍燈，由衰退轉向低迷，不過，民生工業、化學橡膠及金屬機械可能要等到第 4 季才會出現明顯復甦，台經院預估整體製造業，下半年景氣將走出衰退，轉為黃藍燈。

展望未來，台經院表示，各國陸續重啟經濟，原物料價格止跌回穩，傳產的生產與接單減幅已出現收斂，但全球疫情於 6 月下旬再度惡化，恐將影響全球經濟復甦腳步，台灣方面則受惠台商回台、半導體投資擴大、政府推紓困振興等利多加持，下半年國內經濟成長率可望逐季回升。