〈中經院經濟預測〉我GDP首見上修至1.33% 加計三倍券最大效益上看1.98%

日前中央研究院將我國今年經濟成長率 (GDP) 下修至 1.15% 後，中華經濟研究院今 (22) 日反而從原先國內智庫的 GDP 最低預測值 1.03% ，上修至 1.33%，為智庫中首度上修，且此數據未考慮三倍券對內需的加乘效果，中經院院長張傳章認為，加上三倍券與財富效果，GDP 上看 1.98%，今年經濟成長模式屬「內外皆平」。

張傳章說明，由於國內防疫得當，估第 2 季台灣經濟成長率約 0.64%，為今年谷底，而後隨著經濟活動回復，第 3、4 季經濟成長率約為 0.89%、2.16%(未考量三倍券效果)，併計上半年平均成長率 1.11% 後，全年成長率約為 1.33%。

張傳章也指出，不論是否考慮三倍券效益，今年台灣成長模式呈現內外皆平，國內需求和國外淨需求對經濟成長，均提供正向貢獻，但上下半年內需結構有歧異，上半年以國內資本形成為主要支撑，而下半年的民間消費則可望因經濟活動回復對經濟成長提供正向貢獻。

至於物價情勢，由於經濟景氣平緩，國內物價相對平疲，全年 CPI 年增率預測值約 0.33%，較去年的 0.56% 續跌，惟仍呈現正數，暫無通縮疑慮。

失業率方面，中經院預測全年平均失業率 3.97%，較去年上升 0.24 個百分點。