台塑化攜手豐田佈局綠能 將在麥寮建風力發電機組

台塑集團近來積極佈局綠能與儲能領域，台塑化 (6505-TW) 有意在麥寮廠區建置風力發電機組，合作對象為日本汽車大廠豐田 (Toyota)，雙方預計共同建置 7 支風機，台朔重工也將自行建置 3 支風機，單支發電容量規劃約 4.2MW(百萬瓦)，共將新建 10 台風機，投資規模約 25 億元，預計第 4 季送出環評申請。

台塑集團規劃在麥寮廠區建置 10 支風機，單支發電容量規劃約 4.2MW，為目前陸域風機最大規模，裝置容量共將達 42MW。據悉，豐田有意願與台塑化共同合作，投資建置陸域風電，目前雙方還未正式簽約，仍在討論合作條件與細節內容。

豐田近來積極佈局綠能領域，今年 4 月宣布進軍再生能源發電產業，將與日本中部電力公司合資設立豐田綠色能源公司，新公司將在日本收購和營運風電與太陽能發電業務，以實現 2050 年的環保目標。

目前為止，豐田歐洲 4 座工廠已全數採用綠能發電，南美工廠預計今年實現 100% 綠能發電，在亞太地區方面，已在中國、印度與台灣等地的工廠，採用太陽能發電，也因此，豐田此次與台塑集團合作建置風場，無疑是要為日後跨入國內綠能市場做佈局。

除台塑化、豐田將合作建置的 7 支風機外，由於台朔重工先前已在麥寮廠區設置 4 支裝置容量 660 千瓦的風機，有意汰換舊有機組，自行建置 3 支新風機。

台朔重工舊有 4 支風機位於台塑麥寮工業園區東北方防風林區內，引進技術成熟、已商業化的丹麥製主機，其餘塔架與基礎等自製。系統整合由台朔重工負責，電力併聯入麥寮機械廠自用。