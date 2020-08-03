越南峴港疫情蔓延至少4家工廠 防疫壓力增大

越南官方媒體週一 (3 日) 報導，在峴港爆發的新冠疫情，目前已經蔓延到至少 4 家工廠，4 家工廠的員工人數達 3700 人。

媒體指出，這 4 家工廠分布在越南不同的工業園區中，這些園區的員工人數總計超過 7.7 萬人。

越南在今年 1 月就開啟防疫工作，繳出良好成績，一度有多達 3 個多月未見本土案例。但近期旅遊城市峴港卻出現疫情爆發，首名新病例於 7 月 24 日被發現，爆發的來源仍不清楚，但已擴散到至少 10 個不同的地方，包括首都河內和胡志明市的商業中心，出現 174 新增病例及 6 人死亡。

越南被迫切斷峴港對外交通，並要求居民不要出門。總理阮春福週一表示，目前疫情發展來到「決定性的時刻」，必須迅速採取行動，以防止疫情大規模擴散。

阮春福強調，於第二波疫情複雜難料，因此，越南將繼續以「抗疫如抗敵」的做法與其對抗。

阮春福稱，國際組織和大型金融機構對越南的經濟狀況相當樂觀，也獲得大量的私人投資進入，其中，2020 年前 7 月新註冊資金增長 14.4%，實際到位資金超過 101 億美元。他強調，越南將在實施防疫和促進經濟發展的雙重目標下發展。

越南政府週六表示，計畫對峴港的 110 萬總人口進行檢測，這是「史無前例」抗疫措施的一部分。

當局週日表示，這次於峴港發現的病毒株更具傳染性，每個感染者可感染 5 至 6 人，相較之下，前一波疫情的感染率約在 1.8-2.2。

河內和胡志明市的官員也已經下令關閉酒吧及暫停大型聚會。據衛生部表示，目前越南共有 621 例病例，包括 242 例正在接受治療和 6 例死亡。