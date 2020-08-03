房貸怎麼挑？ 近9成有殼蝸牛申貸首重利率

現代人購屋免不了要申辦房貸，根據銀行與房仲調查，近 9 成民眾表示挑選房貸最在乎利率，其次則是貸款成數 (50.1%) 與手續費 (48.6%)；而央行 3 月降息後，超過 5 成受訪者對此直言，降息確實有助於提升購屋意願。

第一銀行與台灣房屋今 (3) 日發布「2020 房貸大調查」，受訪的購屋者表示，挑選房貸首重房貸利率，比重高達 88.9%，5 成受訪者則在意可貸成數多寡，另有 48.6% 則認為手續費怎麼收，收多少很重要。

因應新冠肺炎疫情衝擊，我央行 3 月宣布降息 1 碼，房貸利率也跟著調降，這也讓民眾動念想買房甚至換屋，51.8% 受訪者坦言，確實因為降息而動念購屋或換屋，其中更有 22% 的受訪者說，想趁利率低時再買一間。

調查發現，51.9% 的人對於申貸過程中「房貸專案比價」最感困擾，其次覺得「利率太高」(43.7%），以及「可貸的金額不滿意」(28%)。

進一步分析房貸族收入，7 成以上房貸族的年收入低於百萬，其中 45.9% 申貸者，基於維持生活品質穩定，會將房貸月繳金額控制在月收入 3 成之內，但也有 1 成受訪者說，每個月房貸繳納金額超過一半以上的收入，其年收入主要落在 51 萬至 100 萬元居多。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，民眾想挑選比較優惠的房貸方案，不妨可鎖定各銀行針對薪轉戶、百大企業員工，或是特殊專案客戶會提供條件優惠的專案，尤其首購族可以優先向往來互動較多的銀行諮詢，更具貸款上的優勢。

目前也有銀行針對年輕人購屋推出「前低後高型」的還款方式，以一銀為例，「前低後高型」房貸，提供四階段的攤還比例，前 10 年僅需攤付貸款本金 10%，隨客戶的年齡增長、薪資增加，讓申貸人可分階段增加攤付比例，避免房貸負擔過重造成經濟沉重壓力。



