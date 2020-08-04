風水超旺 台北市這條街10年來共開出7次統一發票千萬特獎

統一發票自 2011 年起增開 1 千萬元特別獎以來，已經創造 530 位千萬富翁，根據賦稅署統計，這 10 年來開出最多 1 千萬特別獎主要集中在台北市大安區的敦化南路，共開出 7 次千萬元大獎，另外，新北市中和區中山路、板橋區的中山路，台北市的南京東路與南港區三重路也是財神爺經常造訪的福地。

統一發票自 2011 年 1-2 月期開始，新增 1 千萬元的特別獎，截至今年 5-6 月期累計 57 期，已經開出 741 張 1 千萬特別獎，其中有 530 張已完成兌領，根據賦稅署統計，目前開出特別獎的營業單位主要集中在大台北地區。

位於台北市大安區敦化南路目前共有 3 家公司、累計開出 7 次千萬元特別獎，賦稅署署長許慈美表示，7 張千萬元發票有 5 張是由電信業者開出，由於該電信業總公司營業登記地址位於敦化南路，進而提高敦化南路中獎機率。

新北市中和區的中山路風水也很旺，累計有 5 家業者，總共開出 6 張千萬元特別獎，其中環球購物中心就開出 2 次千萬元特別獎。

台北市松山區南京東路、南港區三重路，以及新北市板橋區中山路，累計 10 年來共有 5 家企業開出 5 次千萬元特別獎，其中位於南港區三重路的 Yahoo 電商 5 次千萬元大獎發票就包辦 4 張。

根據賦稅署統計，今年 5-6 月期的統一發票千萬元購買金額落差頗大，有人在屏東縣屏東市的統一超商花 10 元買報紙就中了千萬元大獎；而位於北市永和區得和路瓦斯器具行也開出千萬元大獎發票，得獎人花了 21800 元購置兩台熱水器與除油煙機。

另外，也有民眾在桃園市的愛心聯盟生鮮超市花費 2 元影印就幸運中了 200 萬特獎。

比較特別的是，5-6 月期的雲端發票專屬百萬元獎，除了常見的在超商、手搖茶飲、Google 應用程式消費外，也有人花錢購買生前契約就中了百萬元大獎，另一名消費者則是在網路消費占卜，也成了財神眷顧的幸運兒。