亞馬遜古柏計畫啟動 將與SpaceX星鏈衛星上網服務對決

美國亞馬遜 (AMZN-US) 30 日宣布，該公司的衛星上網服務「古柏計畫」(Project Kuiper) 已獲得美國聯邦傳播委員會 (FCC) 正式認可，未來將投入 100 億美元配置 3 千顆以上的通訊衛星，以致力解決偏鄉數位落差等問題。

亞馬遜的「古柏計畫」將配置 3236 顆的衛星在地球上空約 600 公里處的低地軌道繞行。在北緯 56 度至南緯 56 度之間的範圍，即使身處通訊線路難以到達的山間或島礁，也可享用高速寬頻的上網服務。

雖然亞馬遜沒有明確提到服務的開始日期，但依照 FCC 所提出的許可條件，亞馬遜必須在 2026 年之前配置半數衛星。剩餘的半數衛星，也必須於 2029 年之前配置完成。

亞馬遜股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

亞馬遜目標不僅是以親民的價格提供衛星上網服務，更打算將衛星的通訊線路出借給打算擴張 5G 等服務範圍的電信業者，作為他們通訊基礎建設的一部分。

美國在以山間為主的地區，有許多範圍都無法使用高速寬頻的上網服務﹑隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶動遠距上班、線上學習熱潮，數位落差擴大的疑慮隨之產生。

亞馬遜的資深副總林普 (Dave Limp) 在聲明中說：「我們聽到許多意見，許多人表示家中沒有可靠的線路可已上網，而導致無法工作或學習。」

由於美國民間企業積極推動火箭相關研發，衛星發射的成本因而降低，人們對於衛星上網服務的期待也日益升高。例如馬斯克 (Elon Musk) 領軍的 SpaceX 已經規劃「星鏈」(Starlink) 衛星上網計畫，打算將約 1 萬 2 千顆通訊衛星送上太空，目前已經展開發射任務。在亞馬遜加入後，大型企業間的競爭勢必更為激烈。