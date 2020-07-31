慧榮Q2純益季增0.87% 下半年先蹲後跳

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 公布第 2 季財報，稅後純益 2860 萬美元，季增 0.87%，年增 53.74%，每單位稀釋美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.81 美元 (約新台幣 24 元)。由於第 3 季行動市場面臨庫存調節，慧榮估營收將季減 12%-17%，但第 4 季將回復成長，估全年營收年增 13-16%。

慧榮第 2 季營收 1.3681 億美元，季增 3%，年增 45%，毛利率 50%，季增 1.9 個百分點，年增 3.3 個百分點，營益率 22.2%，季增 2.2 個百分點，年增 3.8 個百分點；稅後純益 2860 萬美元，季增 0.87%，年增 53.74%，每單位稀釋美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.81 美元 (約新台幣 24 元)。

與去年同期相較，慧榮第 2 季三大產品線成長強勁，SSD 控制晶片營收成長 15%，eMMC/UFS 大幅成長 140%，SSD 解決方案也大增 145%。慧榮總經理苟嘉章指出，第 2 季最大成長動能來自 UFS 控制晶片營收，Client SSD 控制晶片成長有所停滯，因應在家工作需求，主要客戶暫時將 NAND Flash 庫存轉移至大型資料中心。

苟嘉章表示，第 2 季最新款 PCIe Gen 4 SSD 控制晶片獲 5 家 NAND 大廠採用，UFS 控制晶片也新增 1 家 NAND 大廠客戶；另外，為中國最大互聯網公司提供的 SSD 解決方案，也有多個新案正在進行中，預計明年開始出貨。

展望第 3 季，苟嘉章表示，預期第 3 季會因行動市場庫存調節，影響營收，但第 4 季將回復成長，三大主力產品線全年營收將成長，為 PC OEM 客戶提供的 SSD 控制晶片出貨，將在下半年大幅增加。

慧榮預估，第 3 季營收將介於 1.14 億至 1.2 億美元間，較第 2 季減少 12-17%，毛利率介於 48% 至 50% 間，估全年營收將介於 5.08 億至 5.21 億美元間，年增 13-16%，毛利率介於 47.5% 至 49.5% 間。

苟嘉章認為，三項產業趨勢將有利於營收成長，包括 SSD 在 PC 市場的採用率持續攀升、UFS 逐漸取代 eMMC 在智慧型手機上的應用、Open Channel 技術成熟等，將成為推升營運成長的動能。

