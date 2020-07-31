〈貴金屬盤後〉9日漲勢止步 黃金自創紀錄高點回落 可能進入鞏固期

週四 (29 日) 交易，黃金期貨價格從創紀錄的漲勢中回落，在連漲 9 日後止步。

在 Fed 示意計畫維持低利率環境直至美國經濟自 COVID-19 的打擊中復甦過來後，黃金週三獲得支撐力。 然而，一些分析師認為，黃金在經過歷史性大漲後可能進入鞏固期。(目前基準聯邦基金期貨利率在 0％至 0.25％之間。)

黃金歷史性漲勢部分原因來自 COVID-19 疫情危機，美元疲軟以及公債殖利率低落又加劇此趨勢。ICE 美元指數徘徊在 2 年低點，10 年期美國公債殖利率在約莫 0.55% 的水準。

一如預期，黃金已經達到每盎司接近 2000 美元的紀錄高點，白銀也到達每盎司 26 美元附近的多年高點，GoldCore 研究主管 Mark O'Byrne 表示，「價格到了大幅修正的時刻了。」

「在大規模軋空推升金價到更高的水準之前，可能出現短期疲弱。」他估計，未來 12 個月金價「非常可能」攀升到 3000 美元，白銀則可能上升到 50 美元至 100 美元區間。

「重點放在價值而非價格，投資者應該將黃金和白銀的價值當作避險工具，而不是著重其價格名義上的高點。」O’Byrne 說。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 11.10 美元或近 0.6%，收每盎司 1942.30 美元。

該期貨週三為連續上漲的第九日，為今年 1 月連漲 10 日之後最長漲勢。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 9.90 美元或近 0.5%，收每盎司 1966.80 美元，目前該契約為交易最活絡契約。

然而，根據世界黃金協會 (WGC) 週四公布的報告，第二季全球黃金需求下降，今年上半年整體來說也下降，但黃金投資需求卻攀升至紀錄高點，因 ETF 持金量在 6 月底前創下史上高點。

WGC 研究主管 Juan Carlos Artigas 表示，黃金在今年上半的表現「同時一如預期又令人矚目」，「值得注意的是，即使股市上漲，仍出現破紀錄的 ETF 流入量與價格表現，這清楚表明，投資者越來越將黃金當作技術上和戰略上的投資組合產品。」

9 月交割的白銀期貨價格大跌 96 美分或近 3.9%，收每盎司 23.362 美元。白銀在週一登上自 2013 年以來最高點。

在週四美國公布請領失業救濟人數報告和 GDP 數據後，黃金和白銀未能獲得提振。

美國商務部週四公布，第二季 GDP 初值年率下降 32.9%，證實疫情重創經濟，雖然略優於分析師預期的 34.6% 降幅 (根據 MarketWatch 的調查)，但仍是史上最糟糕的表現。

另外，上週初次請領失業救濟人數從上修後的 142 萬又上升至 143 萬，而截至 7 月 18 日的一週中，持續請領人數增加至 1700 萬人，表明經濟在後疫情時期的復甦腳步恐停滯下來了。

O’Byrne 認為，COVID-19 對人類的威脅不像即將到來的經濟蕭條那樣嚴重，因為經濟蕭條會摧毀本已脆弱的衛生系統和社會。「那些擁有貴金屬的人將生存下去，就算面臨蕭條，還是很多人可以蓬勃發展。」他說。

其他金屬交易

9 月交割的銅期貨價格下跌 0.2%，收每磅 2.914 美元。

10 月交割的白金期貨價格下跌 4.8%，收每盎司 912.60 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格下跌 5.6％，收每磅 2134.90 美元。

Zaner Metals 週四分析報告指出，「本週迄今，鈀金市場的交易區間非常廣泛，且有新的重大損害，讓空頭陣營獲得控制權。因此，圖表顯示鈀金市場有利空頭，市場似乎會回落到典型的物理 / 工業商品立場，擔心經濟進一步惡化。」