〈財報〉廣告商縮手 Alphabet史上首次營收年比下滑 但獲利優於預期

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週四公布第二季財報，獲利打敗預期，但營收卻創公司史上首次下滑，反映新冠疫情讓經濟成長放緩，廣告商撤回支出，盤後股價僅小漲 0.7%。財務長表示，搜尋營收在第二季尾回升，但不確定此趨勢能否持續。

第二季財報關鍵數據 vs. 分析師共識預期

稀釋後 EPS：10.13 美元 (non-GAAP) vs 8.21 美元 (Refinitiv 調查)

營收：年減 2% 至 383 億美元 vs. 373.7 億美元 (Refinitiv 調查)

純益 ：69.6 億美元

YouTube 廣告營收：38.1 億美元 vs. 37.8 億美元 (StreetAccount 估計)

Google Cloud 營收：30.1 億美元 vs. 30.6 億美元, (StreetAccount 估計)

流量獲取成本 (TAC)：66.9 億美元 vs 66.7 億美元 (StreetAccount 估計)

財務長 Ruth Porat 在電話會議上表示，第二季末消費者返回使用更多「商業性質」搜索查詢，廣告商也開始提高他們的搜尋支出，所以第二季搜尋營收與去年同期打平。

然而，她警告道，這些趨勢很難衡量是否會持續下去。「由於全球宏觀環境明顯不確定，現在就衡量近期趨勢的持續性還太早了。」

由於 Covid-19 大流行以及廣告市場整體趨於成熟，Alphabet 已將自家行銷支出砍半，且下半年凍結招聘。當時 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，今年剩餘日子在應對 Covid-19 危機下，將針對招聘項目撤回某些投資。

有鑑於廣告業務成長放緩，分析師詢問 Alphabet 高層有關未來還有哪些成長機會，Alphabet 指向新業務，例如雲端運算和人工智慧 (AI) 以及 YouTube 和購物。

第二季其他營收細項

其他營收：自去年同期的 40.8 億美元成長至 51.2 億美元。(此項目含 Pixel 一類的硬體以及雲端產品)

其他賭注 **：自去年同期的 1.62 億美元萎縮至 1.48 億美元。(此項目含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo、生命科學公司 Verily)

**「其他賭注」部門第一季營業虧損 11.1 億美元

Alphabet 第二季新增約 4000 名新員工，全職員工達 127498 人 (不含約聘人員)。Porat 表示，公司將持續降低人力的年率成長。

谷歌還面臨司法部和 50 名總檢察長對谷歌公司的搜尋和 Android 業務進行反壟斷調查。美媒報導，該調查最終導向法律訴訟，且涉及谷歌的搜尋產品到數位廣告市場等。

分析師在電話會議上詢問此點，執行長 Sundar Pichai 表示，「審查還會再持續一段時日，公司將會『適應』。」

Alphabet 董事會已授權執行最高 280 億美元 C 類股票庫藏股計畫。