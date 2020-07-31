〈財報〉廣告商縮手 Alphabet史上首次營收年比下滑 但獲利優於預期

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週四公布第二季財報，獲利打敗預期，但營收卻創公司史上首次下滑，反映新冠疫情讓經濟成長放緩，廣告商撤回支出，盤後股價僅小漲 0.7%。財務長表示，搜尋營收在第二季尾回升，但不確定此趨勢能否持續。
第二季財報關鍵數據 vs. 分析師共識預期
- 稀釋後 EPS：10.13 美元 (non-GAAP) vs 8.21 美元 (Refinitiv 調查)
- 營收：年減 2% 至 383 億美元 vs. 373.7 億美元 (Refinitiv 調查)
- 純益 ：69.6 億美元
- YouTube 廣告營收：38.1 億美元 vs. 37.8 億美元 (StreetAccount 估計)
- Google Cloud 營收：30.1 億美元 vs. 30.6 億美元, (StreetAccount 估計)
- 流量獲取成本 (TAC)：66.9 億美元 vs 66.7 億美元 (StreetAccount 估計)
財務長 Ruth Porat 在電話會議上表示，第二季末消費者返回使用更多「商業性質」搜索查詢，廣告商也開始提高他們的搜尋支出，所以第二季搜尋營收與去年同期打平。
然而，她警告道，這些趨勢很難衡量是否會持續下去。「由於全球宏觀環境明顯不確定，現在就衡量近期趨勢的持續性還太早了。」
由於 Covid-19 大流行以及廣告市場整體趨於成熟，Alphabet 已將自家行銷支出砍半，且下半年凍結招聘。當時 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，今年剩餘日子在應對 Covid-19 危機下，將針對招聘項目撤回某些投資。
有鑑於廣告業務成長放緩，分析師詢問 Alphabet 高層有關未來還有哪些成長機會，Alphabet 指向新業務，例如雲端運算和人工智慧 (AI) 以及 YouTube 和購物。
第二季其他營收細項
其他營收：自去年同期的 40.8 億美元成長至 51.2 億美元。(此項目含 Pixel 一類的硬體以及雲端產品)
其他賭注 **：自去年同期的 1.62 億美元萎縮至 1.48 億美元。(此項目含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo、生命科學公司 Verily)
**「其他賭注」部門第一季營業虧損 11.1 億美元
Alphabet 第二季新增約 4000 名新員工，全職員工達 127498 人 (不含約聘人員)。Porat 表示，公司將持續降低人力的年率成長。
谷歌還面臨司法部和 50 名總檢察長對谷歌公司的搜尋和 Android 業務進行反壟斷調查。美媒報導，該調查最終導向法律訴訟，且涉及谷歌的搜尋產品到數位廣告市場等。
分析師在電話會議上詢問此點，執行長 Sundar Pichai 表示，「審查還會再持續一段時日，公司將會『適應』。」
Alphabet 董事會已授權執行最高 280 億美元 C 類股票庫藏股計畫。