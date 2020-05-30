節省開支！Google傳解僱2000多名約聘和臨時員工

根據《紐約時報》週五報導，由於新冠肺炎疫情為產業前景帶來不確定性，Google 已解除超過 2000 名約聘和臨時員工的合約，以縮減人事開支。

據報導，Google 公司內部電子郵件向約聘人力部門表示，「公司正在暫緩招聘和投資步調，並且無法像年初計畫的那樣引進更多新員工。」

Google 發言人表示，公司不會就《紐約時報》的報導進行評論，也不會提供確切取消的約聘員工總數。

不過發言人在聲明中說，「正如我們宣布的那樣，我們正在減緩招聘和投資，無論是全職和臨時性員工，都沒有辦法像年初規劃的那樣引進公司，但我們將持續在許多關鍵戰略領域招募人才。」

母公司 Alphabet(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 上個月向員工承認，由於疫情為產業帶來的不確定性，公司將放慢聘僱和投資步調。

Pichai 在電郵備忘錄中提到，Google 去年招募近 2 萬名員工，並計劃在今年引進數目相同的新員工；今年 Google 已經引進 4000 多名新進員工，且有將近 1000 多名員工即將開工。

一位 Google 發言人向外媒表示，公司將在「少數戰略領域」維持聘僱步調，同時「讓已經獲得僱用但尚未上工的員工，盡快開始工作」。

Google 決定取消約聘和臨時員工的合約，再次引起市場關注，因為他們沒能享有全職員工的福利和保障。

這些臨時性員工通常被稱為 TVC，包含暫時性、供應商和約聘員工，這部分人力至少佔 Google 全部 30 萬員工大約一半。

儘管如此，在疫情 (Covid-19) 肆虐期間，Google 仍為約聘員工提供部分援助，根據報導，Google 在 3 月份時，延長部分臨時員工的合約，為期 60 天，這些臨時員工的合約原先會在疫情期間結束。。