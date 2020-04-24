規模更大！Google下半年行銷預算大砍一半

CNBC 週四 (23 日) 報導，Google 將削減下半年多達一半的行銷預算，並已凍結全職和約聘員工的聘僱腳步，此番刪減成本的幅度，比起一週前執行長 Sundar Pichai 最初描述的規模更大，消息傳出後，Google 盤後股價聞訊下跌 2.45%

Google 股價 (圖片: Google)

根據 CNBC 取得的公司內部文件顯示，Google 透過內部電郵向行銷部門表示，下半年將刪減預算，並暫緩所有全職和約聘員工的招募工作。

公司全球行銷總監表示，整個行銷部門和 Google 都在刪減預算和凍結招聘，「我們和其他行銷部門皆被要求將下半年的預算削減一半左右。」

發言人表示，某些部門刪減近一半左右的預算，但也有其他部門可能不到一半，因為還在重新評估中。

Google 在電子郵件中表示，他們正在評估 2020 年剩餘時間內的投資計劃，並將焦點轉移至一些重要的行銷業務上

一週前，執行長 Sundar Pichai 表示，Google 將在 Covid-19 疫情危機間減緩招聘，並撤回接下來到年底前的部分投資。但是 Pichai 當時僅表示將重新評估「商業非必要行銷」和「大幅減緩」聘僱員工的腳步，並沒有提到如此大幅度的預算削減或招聘凍結。

發言人表示，公司並未凍結所有招聘，但為何董事收到此訊息，他們不予置評。發言人強調將在「少數戰略領域」維持聘僱步調，同時「讓已經獲得僱用但尚未上工的員工，盡快開始工作」。

Google 將於下週二 (28 日) 發布第一季度財報，根據 Google 最近一次年度報告，會計年度 2019 年該公司在行銷業務上花費 184.6 億美元。

年度報告顯示，去年 Google 員工總數增加至少 15%。此外，該公司廣告和促銷費用增加 4.02 億美元