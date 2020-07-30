食藥署下架36款致癌胃藥 台廠：其他藥品可替代

食藥署今 (30) 日宣布，含 Ranitidine(雷尼替丁) 成分的胃藥具有致癌風險，預計從 8 月 1 日起全面禁用，台生技廠業者均表示，Ranitidine 是使用超過 20 年的用藥成分，儘管該成分無法使用，還有其他類似的成分可取代，有助其他品項業績成長。

據國際研究發現，含有 Ranitidine 成分的胃藥，長期恐生成致癌不純物 N - 亞硝基二甲胺 (NDMA)，食藥署考量國內用量逾 8000 萬顆，為降低風險，宣布自 8 月開始，36 款同成分胃藥全面禁售。

含 Ranitidine 雷尼替丁成分的藥品，主要用於胃灼熱、胃酸引起的消化不良、胃酸過多、十二指腸潰瘍等，全台共有 36 張藥張，提供的藥廠包括中化 (1701-TW)、永信 (3705-TW)、生達 (1720-TW)、南光 (1752-TW)、健喬 (4114-TW) 等。

台廠表示，Ranitidine 是使用超過 20 年的成分，由於成本低、應用範圍廣，因此在市面上大量使用，不過隨著檢驗技術進步，過去難以被檢驗出的有害物質，近年也一一檢視出來。

食藥署下架的藥品為抗胃潰瘍用藥，藥品共可分為 3 大類，包括 Ranitidine、Famotidine 及 Cimetidine，業者指出，儘管 Ranitidine 下架，不過仍有另外兩種藥品可替代，且陸續已有醫療院所開始轉單，整體產業、公司營運影響程度有限。