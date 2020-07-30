旭然新產線加入及改善生產瓶頸 下半年營收優於上半年

自有品牌過濾產品大廠旭然 (4556-TW) 下半年營運持續看俏，在半導體、PCB 產業加速推動建廠、擴增產能計畫帶動下，主要客戶加大投入資本支出，旭然工業液體過濾訂單需求持續暢旺，除越南新廠即將投產，也積極提升各產線效率，有助下半年營運超越上半年。

旭然越南投資 5 億元建立新廠，鎖定赴越投資的台商訂單需求，新廠完成後，將成第二個海外生產據點。

旭然 6 月營收達 4129 萬元，續創歷年同期新高記錄，月減 14.57%，年增率 33.73%，第二季營收 1.43 億元，創歷史同期新高，季增 24.71%，年增 30.2%，上半年營收 2.58 億元，年增 16.89%；公司積極改善生產效率、縮短出貨時間，力拚下半年營收成長。

旭然生產液體過濾產品，可滿足不同產業客戶在潔淨度、流量與回收效率等客製化需求，解決客戶生產製程良率、過濾效能及耗材損耗情況，受惠半導體產業持續投入先進製程、電子業分散產能擴廠需求，帶動旭然上半年半導體及電子產業銷售較去年同期成長 51%，占比也攀升至 40%。

旭然主管指出，集團持續專注發揮自研發、生產、銷售等垂直整合策略，並擴大自有品牌全球業務接單，從全球銷售狀況來看，亞洲、美洲等地區市場銷售持續是未來亮點，在手訂單能見度與產能稼動率，維持在高檔水位。

目前，旭然雲科一、二廠打摺型、熔噴型過濾濾心產線已啟動三班制生產，有助營運成長趨勢不變，此外，美中貿易戰再度升溫，旭然除了中國昆山廠外，還有台灣雲科一、二廠，加上越南新廠，生產上更具彈性。

展望 2020 年第三季，旭然認為，全球 5G 陸續進入正式營運階段，半導體與網通等電子產業在擴建的趨勢，催生大型過濾設備需求。