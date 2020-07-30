台開再開賣新埔800坪別墅 市場估每戶3-4億元

台開 (2841-TW) 繼花蓮「新天堂國際養生行旅」以會員制推案銷售後，再在新埔推出別墅建築預售案，每戶坪數 600-800 坪，台開未公開銷售價格，市場估每戶價格約在 3-4 億元。

台開在花蓮、新竹新埔、南投草屯等地都有重大土地開發案，其中台開花蓮「新天堂國際養生行旅」的推案，是邱復生接任台開董事長以來第一個在花蓮洄瀾灣區的推案，今天推出的則是新埔雲夢山丘的兩別墅案。

其中，日本建築大師隈研吾首次跨海為新埔雲夢山丘別墅操刀設計的「Villa 3」別墅，將正式銷售，運用大量原木構造之建築有機體，每戶 800 多坪，是台灣建坪最大的別墅。

而丹麥建築師 BIG 設計的「Villa 4」別墅，採模組化三角形量體堆疊，搭配全面落地玻璃，台開指出，兩別墅區均已取得建照，可作為私人別墅，也可是企業員工教育訓練中心或企業會館。

台開指出，雲夢山丘自 2010 年著手開發，自 10 年前的 5 點多公頃，到現在可開發約 28 公頃，「Villa 別墅」、「溫泉旅館養生宅」、「SA 酒店式公寓」、「艾美溫泉酒店」、「觀光休閒花園農場」等五大場域，全部均取得建照。

台開雲夢山丘擁有豐富生態與溫泉，距離台北僅一小時車程，距離竹科園區 30 分鐘。

台開表示，新埔雲夢山丘總面積 28 公頃，未來在飯店與酒店式公寓規劃方面，其中艾美溫泉酒店，總銷面積 9389 坪 264 戶，酒店式公寓 9205 坪 247 戶，未來結合住宿餐飲等，打造健康樂活的休閒養生園區。