VEPR：越南2020年GDP有望達3.8% 接近政府目標

越南經濟與政策研究所 (VEPR) 週二 (21 日) 表示，預計 COVID-19 疫情下半年在越南可獲得控制，從而使越南 2020 年的 GDP 有望達到 3.8%，接近政府設定的 4% 的目標值。

VEPR 於 21 日發布季度經濟報告，首席經濟學家 Pham The Anh 表示，基於越南疫情不會再起，而國內經濟活動都恢復正常的假設下，全球疫情流行仍會對越南的出口、製造業及服務業帶來負面影響，而礦業、房地產、餐飲和旅店服務是受災最嚴重的部門。

Anh 指出，最壞情況下，越南的經濟將僅成長 2.2%，這是基於疫情延續到今年第 4 季的假設，但預計不太可能發生。

Anh 認為，其他因素有也可能對越南的經濟復甦做出重要貢獻，包括歐盟越南自由貿易協定 (EVFTA) 和歐盟－越南投資保護協定 (EVIPA) 的實施、公共投資支出增加，以及跨國公司在尋求多元化供應鏈之下，降低美中貿易戰的風險，加快對越南的投資。

越南政府已經制定了許多計畫來支持經濟，但 Anh 認為，越南不宜像其他經濟體那樣，實施大規模寬鬆政策，因為可能導致貨幣貶值的風險和不穩定的投資環境。

疫情也為越南的經濟帶來重擊，使其 GDP 增速降至僅 1.81%，是過去十年以來最低。不過經濟學家 Nguyen Tri Hieu 表示，這一數字相對仍樂觀，而下半年有望再回到正軌。

VEPR 首席顧問 Nguyen Duc Thanh 強調，越南能否實現成長目標，很大程度上將取決於疫情能否在全球範圍內得到控制。