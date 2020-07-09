旭然越南廠即將完工投產 成第二海外生產據點

自有品牌過濾大廠旭然 (4556-TW) 越南建置的新廠將於今年 7 月底完工，計畫第四季投產，將有助進一步掌握東南亞市場在地需求，旭然斥資 5 億元新建廠，鎖定赴越投資的台商訂單需求。

旭然生產朝上下游垂直整合，目前旗下擁有台灣雲林一、二廠與中國昆山廠，越南新廠完成，將成為其第二個海外生產據點。

旭然今 (9) 日公布 2020 年 6 月營收達 4,129 萬元，續創歷年同期新高記錄，月減 14.57%，年增率 33.73%，第二季營收 1.43 億元，創歷史同期新高，季增 24.71%，年增 30.2%，2020 年上半年營收 2.58 億元，年增 16.89%。

旭然主管表示，受惠半導體訂單需求拉升、以及台灣市場客戶出貨較去年同期成長超過 62%，帶動旭然單月營收連續 4 個月保持年成長力道。其中旭然自 2018 年起強化自有品牌產品線佈局，導入自製 UV 紫外線殺菌設備，滿足目前包括半導體、高端醫療等客戶在超純水處理設備上的強勁需求，明顯帶動單一客戶訂單金額的增加，是旭然在第二季以及今年上半年都改寫歷史營收新高的重要關鍵。

展望 2020 年第三季，旭然審慎樂觀，全球 5G 陸續進入正式營運階段，半導體與網通等電子產業在擴建的趨勢下也同步創造大型過濾設備的顯著需求，有望對旭然未來整體營運提供強勁的支撐效果。

旭然除近兩年陸續取得半導體暨電子等國際客戶大型液體過濾訂單、切入過濾耗材需求量大的再生水廠、海水淡化等應用領域，根據過往銷售有 8 成以上客戶仍持續採購其自有品牌濾心、濾袋等過濾耗材產品，對於未來取得大型過濾耗材訂單之優勢也同步提高，以利拓展全球接單表現，有望帶動集團未來成長。