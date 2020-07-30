〈財報〉疫情有利業務 PayPal第二季創有史以來最強季度 盤後漲近4%

新冠疫情加速消費者轉向線上、非接觸式支付的趨勢，PayPal (PYPL-US) 週三收盤上漲 4.7%，刷 52 週新高，盤後公布有史以來最強勁的季度業績，所有關鍵財務指標均超過華爾街的估計，激勵盤後再上漲約 3.8%。

第二季 (4-6 月) 財報關鍵數據

(Noon-Gaap)

營收：年增 25% 至 52.6 億美元，高於分析師共識預期的 49.9 億美元

營業利益：年增 49% 至 14.9 億美元

純益：12.63 億美元

調整後 EPS：年增 49% 至 1.07 美元，高於分析師共識預期的 0.87 美元。

營業利益率：28.2%

(Gaap)

營收：年增 22% 至 52.6 億美元

營業利益：年增 35% 至 9.5 億美元

調整後 EPS：年增 86% 至 1.29 美元

純益：15.30 億美元

營業利益率：18.1%

PayPal 第二季自由現金流年增 112% 至 21.9 億美元。

總裁兼執行長 Dan Schulman 在電話會議上表示，「PayPal 經歷了自 5 年前獨立上市以來，最強勁的一季，簡單說，在 Covid 大流行中，我們的業務從未像現在這樣重要且與生活息息相關，我們看到巨大的宏觀經濟變化，這對我們的業務將產生持久且深刻的正面影響。」

支付總額 (TPV，衡量支付公司的典型業績指標) 年增 29% 至 2220 億美元，高於估計的 2100 億美元。若扣除匯率影響，年增率達 30%。

淨新增活躍用戶人數為 2130 萬人，較 2016 全年淨新增用戶還多。

PayPal 第二季新增商用客戶 170 萬人，因為防疫封鎖時期電商動力增強。

在消費者方面，在 4 月推出的直接存款功能推動下，PayPal 的電子錢包 app「Venmo」處理 370 億美元的付款。 PayPal 最近還宣布與 CVS Health (CVS-US) 建立合作關係，導入店內掃 QR 碼支付功能，該功能於 5 月時向全球 28 個市場推出。

第三季財測 Non-GAAP 關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收： 54.8 億美元 vs.50.6 億美元

EPS： 95 美分 vs. 86 美分

2020 全年 Non-GAAP 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 (FactSet 調查)

由於疫情的不確定性，PayPal 先前撤回全年財測，現在再次重申全年財測。