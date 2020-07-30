Canaly：華為第2季全球手機銷量超過三星稱冠 但難以維持

根據 Canaly 最新報告，華為在今年第 2 季首度在全球智慧手機銷售稱冠，其中絕大多數銷量來自中國，其國際業務因美國的制裁而大受影響。

Canaly 數據顯示，華為在今年第 2 季手機出貨 5580 萬支，年減 5%，排名第二的三星出貨 5370 萬支，較去年同期大降 30%。這也意味著以單季銷售數據來看，華為首度超車三星，成為全球之冠。

不過分析師表示，鑑於華為仍然受到美國政府制裁，於海外市場大受打擊，因此這一趨勢恐怕難以持續。

Canalys 資深分析師 Ben Stanton 認為，如果不是受新冠疫情影響，這一結果恐怕不會發生。華為充分利用中國經濟復甦的機會，加速發展智慧手機業務，三星在中國的業務已經變得很少，市占率不到 1%，其主要市場，如巴西、印度、美國和歐洲，都受到疫情爆發和隨後的封鎖的嚴重破壞。

數據顯示，華為超過 70% 以上的手機在中國大陸銷售，全季出貨成長 8%，國際市場本季的出貨則大減 27%。

根據 Counterpoint Research 數據，在歐洲，華為智慧手機市占在第 2 季急劇下降至 16%，而在 2019 年同期則為 22%。

Canalys 分析師 Mo Jia 表示，從長遠來看，華為很難長期保持領先地位。華為在歐洲等關鍵地區市場的合作夥伴，對華為產品的選擇越來越謹慎，採購更少華為的產品，引進新品牌量也減少，以降低風險。一旦全球經濟開始復甦，僅靠中國的實力，將不足以維持華為全球第一的排名。