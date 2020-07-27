華為下調今年印度營收目標50% 將裁員60%至70%

週一 (27 日)《路透》報導指出，多位知情人士透露，華為已將 2020 年在印度的營收目標下修 50%，並將裁員 60% 至 70%，但不包含研發和全球服務中心的員工。

華為此舉主要是為了因應印度市場通訊設備和服務的需求急速下降。不過，截至目前華為尚未回應該消息。

知情人士指出華為裁員主要涉及網路、外包和銷售等部門員工，因為目前印度電信營運商沒有下新訂單，或是提出合作意向。

另一名知情人士則透露華為目前只需要少數員工來維護之前與電信營運商簽訂的合約。不過留在公司的那些員工是擔心自己的工作前景，因為市場上的機會並不多。

之前印度政府已宣布禁止印度國營電信營運商從華為、中興通訊等中國企業採購通訊設備。此外，印度還以非正式的方式，但不影響消費者權益之下，推動民營電信公司逐步替換中國設備。

華為印度 2017 財政年度營收達 12 億美元，但之後營收卻呈現下滑趨勢，最初是受到印度電信公司財務壓力的影響，最近又受到政治層面影響。知情人士表示，華為目前的目標是 2020 年營收達到 3.5 億～5 億美元，之前的目標約為 7 億～8 億美元。

(圖片: AFP)

值得一提的是，除華為外，在印度市場受阻的中國企業仍有不少，包含微信、TikTok、UC 瀏覽器、快手、美圖等 59 款中國手機 App。

此外，根據《路透》報導，中國電商阿里巴巴創始人馬雲，因涉及一宗訴訟案而被印度法院傳喚。該訴訟案起因是由於一名阿里巴巴旗下 UC 瀏覽器的印度僱員稱，因其對公司應用程式上的審核制度和不實消息內容提出反對意見，結果遭到解僱，並要求公司賠償 26.8 萬美元。