新科技商機銳不可擋 搶先佈局尖端趨勢

受到疫情二度爆發的影響，加上中美緊張局勢升温，全球股市近期呈現震盪走勢，儘管如此，科技類股表現仍相對強勁。以那斯達克指數來說，自 3 月底反彈至今，漲幅超過五成，不僅收復今年失土，更創下歷史新高。「鉅亨買基金」表示，疫情逐漸改變人類的生活型態及消費習慣，催化新科技產業加速發展，包括 5G、物聯網、AI 人工智慧，以及機器人等產業，成長爆發力都相當可觀，投資人可趁股市震盪之際，佈局相關產業的基金。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭分析，以美國股市來看，其與內需狀況具高度相關性，當國內消費狀況由底部轉佳時，美股通常都能締造亮眼表現。美國零售銷售數據連續兩個月呈現正成長，顯示消費者已重新恢復消費，美國消費動能有望從谷底回升，加上低利及政策相挺，美股後勢仍有表現機會，建議投資人可趁股市震盪時，進場佈局具有長期發展潛力的新科技產業基金。

根據晨星的資料統計，那斯達克指數自 3 月 23 日低點至今，反彈幅度超過五成，而有多檔新科技產業基金同期間的漲幅甚至超過那斯達克指數，表現相當突出。羅瑤庭指出，主要是此波疫情大幅扭轉人類的生活型態，催化宅經濟的快速發展，包括遠距 (在家) 工作、線上教育、電子商務，甚至是遠端醫療等相關產業都有相當大的成長潛力。另外，在無人化及無接觸化的新經濟型態下，也加速機器人產業的迅速成長。而近年延燒的 5G 議題，隨著台灣 5G 開台，正式宣告 5G 時代來臨，也使物聯網及人工智慧更進一步化為實際應用。預期這些新科技產業將成為未來科技發展的引領指標，投資商機不可錯過。

羅瑤庭進一步表示，目前市面上的新科技產業基金多以單一主題為主，投資人若想將上述這些具潛力的產業一次投足，則建議佈局以新科技為主題的基金投組產品，由專家幫忙挑選優質的基金標的，可避免不知如何選基金的困擾。「鉅亨買基金」近期推出的「未來科技王」基金投組產品，即是由專業的投資研究團隊挑選優質基金標的，掌握住未來科技的投資商機，是投資人佈局時可參考的投組標的。

由於這波報復性的反彈，使風險性資產大多收復今年失土，或已接近前波高點，加上疫情恐有捲土重來的疑慮，增加市場的不確定性，股市難免出現震盪。「鉅亨買基金」認為，以目前公布的經濟數據來看，最壞的情況可能已經過去，現在則是等待經濟恢復疫情前元氣的時刻，因此，當股市拉回時，都是佈局新科技產業基金的好時點。目前「鉅亨買基金」的「未來科技王」基金投組產品，到今年年底前申購都享有零手續費的優惠，投資人可善加利用此優惠進行佈局。