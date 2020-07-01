美確診病例數激增 谷歌推遲美國辦公室重啟

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續對美國經濟帶來衝擊，美國科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 表示，由於美國西部及南部某些州的確診病例數激增，美國辦公室的重啟日程將推遲兩個月左右。

先前，在 5 月下旬時，谷歌曾表示，如果條件允許，將從 7 月 6 日開始重啟更多城市的辦公室，謹慎讓部分員工回到辦公室工作，至 9 月份將辦公室人員數升至原先的 30%。不過如今，谷歌發言人 Katherine Williams 表示，谷歌在美國的所有辦公室將至少將關閉到 9 月 7 日。

在一份谷歌給員工的內部備忘錄中，谷歌全球安全副總裁 Chris Rackow 表示：「對於所有在家工作的員工，除非得到主管另行通知，否則請持續在家工作的模式。」此外，Rackow 也說道：「我們預期，在 9 月 7 日之前，該項指導方針都不會改變，最近美國新冠肺炎病例數的上升表明，疫情仍在持續延燒當中。」

數據顯示，6 月份美國 14 個州，包括加州、佛羅里達州和德州等的新冠肺炎 (COVID-19) 病例數增加了一倍以上。在全國範圍內，6 月份病例至少增加了 46%，死亡人數增加了 21%。

為應對疫情蔓延，美國政府實行了封城、封州措施，使得美國實體零售業在 3 月中旬陷入一片黑暗，儘管各州如今已經逐步開始放寬限制，許多商店仍關門或僅提供有限的服務。截至 6 月 5 日，已經計劃永久關閉的零售商店約有 4,000 間。

零售科技數據公司 Coresight Research 預期，美國在 2020 年可能有 2 萬至 2.5 萬間實體商店永久關閉，高於 3 月份時所預估的 15,000 間商店。