台股震盪翻黑守住12500點 三大法人多空拉鋸賣超120.9億元

台股今 (29) 日呈現多空拉鋸戰，早盤賣壓出籠，一度跌近百點，回測 5 日線，以台積電為首的半導體族群普遍走軟，資金轉向金融、傳產，指數一度翻紅，但終場仍下跌 45 點，收在 12540 點，守住 12500 點關卡，成交值 2179.7 億元。三大法人仍站在賣方，合計賣超 120.93 億元。

觀察籌碼面，外資持續賣超 62.23 億元；投信也賣超 9.79 億元，為連 3 賣；自營商賣超 48.96 億元，呈現連 5 賣，三大法人今日合計賣超 120.93 億元。

盤面上類股輪動快速，以台積電為首的半導體、電子為今日弱勢族群，台積電持續遭法人調節，股價重挫約 3%，以 422 元作收；大立光也震盪下跌 1.5%，終場收在 3850 元；鴻海、聯發科則一路在平盤附近整理；連漲多日的聯電、世界先進也遭遇賣壓，終場小跌作收。

生技股發動補漲行情，其中，逸達前列腺癌藥物已向美國 FDA 申請藥證，最快明年 Q3 取得，今日股價攻上漲停；杏輝、懷特、ABC-KY、安克、醣聯、永日、太景 - KY 都亮燈漲停，不過，指標股合一仍鎖跌停。

太陽能族群也重回買盤懷抱，包括聯合再生、碩禾、元晶、茂迪、達能、安集等皆亮燈漲停。風電概念股同樣聚集人氣，永冠 - KY、上緯投控、世紀鋼漲逾半根停板，台船、華城、新光鋼、士電、信邦等漲勢也相當強勁。

觀察盤面焦點，亞德客 - KY 第 2 季財報繳出佳績，上半年賺近一股本，獲外資調高目標價，今日股價一度攻上漲停，最高來到 621 元，終場漲幅收斂至 3.5%，報 585 元。中光電第 2 季財報也表現亮眼，每股純益 1.27 元創近六季新高，今日股價亮燈漲停，一舉站回月線之上。

法人表示，雖然台股居高思危，創高後追價買盤縮手，但 5 日線、10 日線、月線仍有支撐，且資金行情持續暢旺，各國也將推出更多刺激景氣政策，大盤能否再次站上高點，短線可留意半導體、5G 相關、伺服器等題材。