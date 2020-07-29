半導體派對暫歇 台股一度回測5日線支撐 跌45點收12540點

台積電 ADR 周二大跌 7.6%，美股全面收黑，台股今 (29) 日早盤一度跌近百點，摜破 12500 點關卡、回測 5 日線支撐，以台積電為首的半導體族群普遍走軟，資金轉向跌深金融、傳產及生技族群，指數一度黑翻紅，但仍不敵上檔賣壓，終場翻黑下跌 45.76 點或 0.36%，高低點震盪逾 170 點，收 12540.97 點，成交值 2179.7 億元。

半導體、電子資金狂潮暫歇，權王台積電昨日寫下 466.5 元天價後隨即遭賣壓調節，今日股價持續回檔，重挫約 3%，以 422 元作收；大立光也震盪下跌 1.5%，終場收在 3850 元；鴻海、聯發科則一路在平盤附近整理；連漲多日的聯電也遭遇賣壓，終場小跌作收。

高價股仍是資金追逐焦點，祥碩、矽力 - KY 持續上演股后爭霸戰，分別大漲 3%、5%。其他權值股普遍走強，台達電、日月光投控漲近 3%；兆豐金、國泰金、玉山金、第一金等金融股也全面回神大漲；和泰車、台泥、廣達、中租 - KY 等表現也不俗。

生技股也重獲買盤青睞，逸達、ABC-KY 亮燈漲停，懷特、杏輝、醣聯、永昕等多檔個股漲勢也相當強勁，但合一仍鎖跌停。太陽能族群同樣匯集人氣，聯合再生、碩禾、元晶、茂迪、達能、安集等皆亮燈漲停。