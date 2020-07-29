〈台股盤中〉金融、中小型股撐盤 平盤震盪力拚站穩12600點

台股創歷史新高後，面臨回檔修正壓力，加上美股走弱拖累，台股今 (29) 日以下跌 55.99 點開出，盤中一度跌近百點，不過在金融權值與中小型股強勢表態下，加上周選擇權今日結算，指數一度黑翻紅重回 12600 點，午盤前則在平盤上小漲 10 多點震盪，預估成交量則達 2400 億元。

觀察權值三王表現，台積電連兩日創高後，早盤仍疲弱跌幅逾 2%，股王大立光同樣跌逾 1%，相對大盤弱勢，鴻海也由紅翻黑，其他權值股聯詠、寶成、台塑四寶等，則力守盤上表現撐盤。

盤面上強勢族群以太陽能為首，受惠旺季題材，元晶、達能、聯合再生、茂迪亮燈漲停，安集、碩禾、太極、國碩、新京投控漲幅也超過半根停板，金融股也全面走揚，元大金、玉山金、台新金、新光金皆漲逾 2%，中信金、國泰金、富邦金表現也不俗。

另外，近期比特幣飆漲，板卡廠營運看俏，青雲、撼訊強漲逾 4%，華擎、艾訊、承啟、微星、技嘉也都在盤上，而生技股也出現回溫跡象，指標股「天國一輝」中，杏國、杏輝攻上漲停，中天、合一盤中也由黑翻紅。

盤面上電子、造紙族群相對弱勢，印刷電路板中台表科、金像電、南電、欣興跌幅都超過 1%。

櫃買指數方面，在中小型股強勢表態下，今開高走高，盤中最高重回 160.61 點，漲幅超過 1%。

法人指出，熱錢集中湧入大型權值股，帶動台股創高，但短線有過熱隱憂，恐難逃修正壓力，中小型股則尚未明確表態，另外，上市櫃公司也將陸續公布第 2 季財報，建議投資人可留意具題材個股。